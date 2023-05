Eine künftige Überarbeitung der Vorschriften könnte insbesondere Folgendes umfassen:



- neue Gründe für die Aussetzung zur Bewältigung neuer Risiken;

- die Anpassung der Schwellenwerte für die Auslösung des Mechanismus;

- eine effizientere und flexiblere Gestaltung des Aussetzungsverfahrens;

- Verschärfung der Bestimmungen der Überwachungs- und Berichterstattung.



Nächste Schritte



Die Kommission wird mit dem Europäischen Parlament und dem Rat erörtern, wie das visumpolitische Instrumentarium durch einen überarbeiteten Aussetzungsmechanismus gestärkt werden kann.



Auf der Grundlage dieser Diskussion wird die Kommission im Herbst 2023 einen Legislativvorschlag zur Überarbeitung des Verfahrens zur Aussetzung der Visumpflicht vorlegen.



Hintergrund



Die EU hat derzeit mit 61 Nicht-EU-Ländern eine visafreie Regelung eingeführt. 25 Länder haben mit der EU Abkommen über die Befreiung von der Visumpflicht geschlossen, und acht Länder (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Georgien, Moldawien und die Ukraine) wurden nach erfolgreichem Abschluss eines Dialogs über die Visaliberalisierung von der Visumpflicht befreit. Die übrigen Länder wurden im Rahmen der ersten Harmonisierung der EU-Vorschriften (Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates) von der Visumpflicht befreit. Darüber hinaus einigten sich der Rat und das Europäische Parlament am 19. April 2023 darauf, dem Kosovo aufgrund eines erfolgreichen Abschlusses eines Dialogs über die Visaliberalisierung eine Visumbefreiung zu gewähren, die spätestens am 1. Januar 2024 in Kraft treten wird. (30.05.2023/ac/a/m)





