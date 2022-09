Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat heute ein Projekt zur Unterstützung der Wasserstoffindustrie genehmigt, so die Experten von XTB.Es werde erwartet, dass sich fast 30 mittlere und kleine Unternehmen sowie Start-ups an dem Projekt beteiligen würden.Dies sei eine gute Nachricht für die heutigen Aktien von Wasserstoffunternehmen, insbesondere für die an der norwegischen Börse notierte Nel (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733), die ebenfalls an dem genannten Projekt beteiligt sei. Nel sei ein norwegisches Wasserstoffinfrastruktur- und Technologieunternehmen und der weltweit größte Hersteller von Elektrolyseuren. (21.09.2022/ac/a/m)