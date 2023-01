Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices erholen sich heute, wobei alle wichtigen Benchmarks um mehr als 1% höher notieren, so die Experten von XTB.Nach der Eröffnung des europäischen Handels habe es keine wichtigen Nachrichten gegeben, die eine starke Aufwärtsbewegung rechtfertigen könnten. Es sehe so aus, als würde die Erwartung einer deutlichen Verlangsamung der deutschen Inflation die Aktienmärkte nach oben treiben, da dies der EZB eine Lockerung ihrer restriktiven Haltung ermöglichen könnte. Die Daten der Bundesländer Bayern, Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen hätten im Dezember eine deutliche Verlangsamung gezeigt, wobei das Ausmaß des Rückgangs darauf hindeute, dass die mittlere Schätzung von 9,1% für die deutsche Veröffentlichung um 14:00 Uhr konservativ sei und eine Überraschung nach unten bevorstehen könnte.Der DAX/ DE30 erhole sich heute, da die niedrigeren Inflationsdaten aus Deutschland die Stimmung unterstützen würden. Der Index sei an der Unterstützungszone von 13.900 Punkten abgeprallt und strebe nun einen Test der Widerstandszone von 14.550 Punkten an, die durch die jüngsten Höchststände sowie frühere Kursreaktionen markiert sei. (03.01.2023/ac/a/m)