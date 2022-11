Wien (www.aktiencheck.de) - Einige markante Belastungsfaktoren hellten sich zuletzt etwas auf und stützten auch in den vergangenen Tagen die Märkte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach zuletzt datenarmen Tagen werde es in der frischen Börsenwoche nun aber wieder spannend. Mit den Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices (PMIs) würden zur Wochenmitte die meistbeachteten Konjunkturfrühindikatoren veröffentlicht. Sowohl für den Industrie- als auch den Dienstleistungsbereich würden diese in der Eurozone seit längerem nach unten tendieren und seien klar auf einem Niveau angelangt, das mit einer rückläufigen Wirtschaftsaktivität einhergehe. Für den November deute vieles darauf hin, dass vor allem im Industriebereich das Tief immer noch nicht erreicht worden sei. Abseits dessen stünden auch die Protokolle namhafter Notenbanken auf der Agenda. Die Veröffentlichung des FED-Protokolls werde dabei wohl eher ein klares Bekenntnis zur Inflationsbekämpfung ausweisen und Zinssenkungsfantasien keinen weiteren Nährboden liefern. Das Gleiche gelte für das EZB-Protokoll zur letzten Zinssitzung, welches zudem Informationen zum Meinungsbild der Entscheidungsträger in Bezug auf weiteres Zinsanhebungsausmaß und Abschmelzung der Anleihebestände (QT)beinhalten könnte.Nachfragesorgen u.a. auch abermals im Zusammenhang mit der chinesischen Null-Covid-Politik hätten an den Rohstoffmärkten die Ölpreise zuletzt weiter fallen lassen. Das Barrel der Nordseesorte Brent habe sich um mehr als 2% vergünstigt und zum Wochenausklang deutlich weniger als USD 90 gekostet. Ebenfalls schwächer habe sich der Goldpreis präsentiert, welcher vor allem unter dem festeren Dollar gelitten habe. Der Bitcoin hingegen sei nach seinem jüngsten Husarenritt kaum verändert aus dem Handel gegangen und habe auch über das Wochenende keine Auffälligkeiten gezteigt.In Asien würden die Börsen zum Wochenauftakt schwächer notieren - teils mit kräftigem Minus. In Europa würden die vorbörslichen Indikationen ebenfalls auf einen leichteren Auftakt hindeuten. (21.11.2022/ac/a/m)