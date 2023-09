Auch im währungsgemischten STOXX Europe 50 (ISIN EU0009658160/ WKN 965816) gebe es zwei Änderungen: Der Rückversicherer Munich Re (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) werde aufgenommen und der Luxushersteller KERING (ISIN FR0000121485/ WKN 851223) dafür herausgenommen. Außerdem würden die Aktien des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen (ISIN NL0012969182/ WKN A2JNF4) nach den Kursverlusten der jüngsten Zeit gegen die der niederländischen Großbank ING (ISIN NL0011821202/ WKN A2ANV3) getauscht.



Im STOXX Europe 600 (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) seien vor dem Handelsstart an diesem Montag insgesamt fünf Aktien ausgetauscht worden. Vertreten im breiten europäischen Index seien nun auch die beiden deutschen Unternehmen TeamViewer (ISIN DE000A2YN900/ WKN A2YN90) und HOCHTIEF (ISIN DE0006070006/ WKN 607000). Allerdings habe ein deutsches Unternehmen auch ausscheiden müssen: Die Aktie von Telefónica Deutschland (ISIN DE000A1J5RX9/ WKN A1J5RX) sei vom Index-Anbieter STOXX aus dem Index entfernt worden.



Wichtig seien solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indices real nachbilden würden (physisch replizierende ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.



Die Aktien der Aufsteiger thyssenkrupp nucera, Ferrari, Munich Re, TeamViewer und HOCHTIEF sind auch laufende Empfehlungen des "Aktionär". Bei allen Werten gilt: Dabeibleiben, Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel.



Mit Material von dpa-AFX (18.09.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sowohl in den deutschen als auch in den europäischen Indices gibt es zum Wochenstart einige Veränderungen in der Zusammensetzung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Internetdienstanbieter United Internet (ISIN DE0005089031/ WKN 508903) sei von diesem Montag an im Index der mittelgroßen Werte MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) zu finden. Dafür scheide die Aktie des Maschinenbauers Krones (ISIN DE0006335003/ WKN 633500) aus.Sie werde auch nicht im SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338) sein, denn dort nehme den Platz von United Internet der Börsenneuling und Wasserstoff-Spezialist thyssenkrupp nucera (ISIN DE000NCA0001/ WKN NCA000) ein. Den Index der kleineren Werte unterhalb des MDAX werde außerdem auch der Internetdienstanbieter IONOS (ISIN DE000A3E00M1/ WKN A3E00M) bereichern. Er sei eine Tochter von United Internet. Der Anbieter von Bildverarbeitungskomponenten Basler (ISIN DE0005102008/ WKN 510200) müsse dafür seinen Platz räumen. Im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) bleibe alles beim Alten.