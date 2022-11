Bonn (www.aktiencheck.de) - Der europäische Energiesektor befindet sich weiterhin im Aufwind und verzeichnete das zweitbeste Quartal in der Geschichte, so die Analysten von Postbank Research.



Die großen Öl- und Gasunternehmen hätten im dritten Quartal 38,5 Mrd. USD an Gewinnen erzielt - doppelt so viel wie im Vorjahr und "nur" 100 Mio. USD weniger als im vorherigen Rekordquartal. Ermutigt durch die hohen Einnahmen hätten die europäischen Ölkonzerne ihre Investitionsausgaben im Vergleich zum Vorjahresquartal um 16% erhöht, während sie ihre Nettoverschuldung um 70 Mrd. USD auf knapp 90 Mrd. USD reduziert hätten. Die Aussichten für Energieaktien würden trotz der weltweiten Konjunkturabschwächung gut bleiben, was zum Teil auf umfangreiche Aktienrückkaufprogramme und die Schuldentilgung selbst zurückzuführen sei. Infolgedessen könnte die Dividendenrendite von Energieunternehmen - derzeit gut 4% - in Zukunft zweistellige jährliche Wachstumsraten verzeichnen.



Der Ausblick für europäische Energieaktien und deren Dividenden bleibe gut. (14.11.2022/ac/a/m)





