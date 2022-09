Bonn (www.aktiencheck.de) - Abgesehen von der Sommer-Rally auf den Aktienmärkten von Mitte Juni bis Mitte August haben europäische Defensivwerte zyklischen Papieren seit Jahresanfang den Rang abgelaufen, so die Analysten von Postbank Research.Die unterdurchschnittliche Wertentwicklung zyklischer Papiere dürfte durch relativ umfangreiche Herabstufungen der Konsensus-Gewinnschätzungen verstärkt werden, die sich bisher gut gehalten hätten. Auch wenn defensive Werte mit üppigen Bewertungen gehandelt würden, könnten sich Langzeitanleger in den nächsten Monaten in diesen Sektoren positionieren.Defensive Werte können vor dem Hintergrund von Rezessionsängsten kurzfristig überdurchschnittliche Entwicklungen bieten, so die Analysten von Postbank Research. (Ausgabe vom 19.09.2022) (20.09.2022/ac/a/m)