Sektorenseitig habe in Europa vor allem Energie hervorgestochen. Bezogen auf den STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) habe dieser weit abgeschlagen mit einem Tagesverlust von 2,7% an letzter Stelle rangiert. Auslöser hierfür seien die von Saudi-Arabien gesenkten offiziellen Verkaufspreise für sein Öl gewesen. Die Verlautbarung habe auch die globalen Rohöl-Benchmark-Preise gedrückt und etwa US-Leichtöl der Sorte WTI um 4,4% und die Nordseesorte Brent um 3,7% verbilligt.



In den USA seien der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der technologielastige NASDAQ-Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit satten Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Relative Schwäche sei bei dem mit Standardwerten bestückten Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) auszumachen gewesen, was auf den Kursrutsch beim Flugzeugbauer Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (-8%) zurückzuführen gewesen sei. Gut aufgenommen worden sei an den US-Börsen im Allgemeinen die zwischen Spitzenpolitikern von Demokraten und Republikaner erzielte Grundsatzeinigung im Budgetstreit, welche aber noch vom Kongress abgesegnet werden müsse.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während sich die chinesischen Börsen und Korea etwas schwächer präsentieren würden, zeige sich Tokio fester.



Das mit den taumelnden Energiepreisen einhergehende nachlassende Inflationsrisiko habe wiederum dem Goldpreis zugesetzt. Dieser habe besonders ab Oktober 2023 nicht nur von den geopolitischen Spannungen (Israel-Hamas) profitiert, sondern - gleich wie die Anleihenmärkte - auch von angefachten Zinssenkungsspekulationen. Heute Morgen notiere die Unze aber noch immer deutlich über der psychologisch wichtigen Zweitausender-Marke bei USD 2.026. Bitcoin notiere bei knapp unter USD 47.000. (09.01.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa zeigten sich zum gestrigen Wochenauftakt mehrheitlich fester, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Ausmaß der Aufschläge habe sich allerdings in Grenzen gehalten, zumal nennenswerte (positive) Impulse ausgeblieben seien. Der US-Arbeitsmarktbericht vom letzten Freitag habe keine eindeutigen Signale geliefert. Die aus robusten Daten abgeleiteten Konjunkturhoffnungen auf der einen Seite und die bei schwächeren Zahlen angefachte Zinssenkungseuphorie würden sich an den Märkten derzeit mehr oder weniger die Waage halten. Frische Impulse würden aber nicht lange auf sich warten lassen. Denn schon am Donnerstag stünden die US-Verbraucherpreise zur Veröffentlichung an und am Freitag würden gleich alle großen vier US-Banken (JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC)) ihre Quartalszahlen berichten.