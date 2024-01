In den USA seien die wichtigsten Leitindices mit gemischten Vorzeichen aus dem Handel gegangen. Während es der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (+0,29%) sowie der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (+0,43%) geschafft hätten, ins Plus zu drehen, habe der mit Standardwerten bestückte Dow Jones Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) im negativen Terrain geschlossen. Dieser habe unter dem Kursverlust des Mischkonzerns 3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) (-11%) gelitten, der bei seiner Quartalszahlenvorlage einen von den Märkten enttäuschend aufgefassten Ausblick unter Druck gekommen sei. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen habe leicht angezogen, zumal Zinssenkungsfantasien weiter ausgepreist würden. Mit einer ersten Senkung um 25 Basispunkte im März würden nur noch gut 40% der Ökonomen rechnen, nach etwa 75% vor einem Monat.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen gemischt zeigen. Während die Börse in Japan wegen Zinsfantasien schwächer notiere, würden jene in Hong Kong und auf dem

chinesischen Festland fester handeln. Letztere beiden hätten gestern von der Verkündung eines Maßnahmenpaket der Regierung in Peking zur Stabilisierung des Aktienmarktes profitiert.



Datenseitig stünden heute die Einkaufmanagerindices für Deutschland, die Eurozone sowie die USA jeweils für den Monat Januar im Fokus. Weiters würden sich die Blicke auf die mittlerweile voll angelaufene Berichtssaison richten.



An den Rohstoffmärkten hätten sich die Ölpreise trotz der geopolitisch brisanten Lage (Rotes Meer, Drohnenangriffe auf russische Energieinfrastruktur) gestern leicht schwächer gezeigt. Relativ wenig Bewegung sei auch beim Goldpreis auszumachen gewesen, der heute Morgen stabil bei etwas über USD 2.020 je Unze stehe. Der Bitcoin verharre weiterhin unter die Schwelle von USD 40.000. (24.01.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa standen gestern unter leichtem Abgabedruck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die EZB-Zinssitzung am Donnerstag würden sie hierfür nicht als ausschlaggebend erachten, zumal hier weder eine Leitzinsänderung erwartet werde noch etwaige Wirtschaftsprognosen aktualisiert würden. Es scheine vielmehr, als würden sich die Anleger nach der außergewöhnlich starken Entwicklung der meisten Leitindices in den letzten Wochen gegen Jahresende 2023 nun eher zurückhalten. Förderlich sei sicherlich auch nicht gewesen, dass sich das Konsumentenvertrauen in der Eurozone im Monat Januar von zuvor -15,0 nicht - wie von Ökonomen im Schnitt erwartet - auf -14,3 leicht verbessert, sondern sogar auf -16,1 Zähler verschlechtert habe. Sektorseitig hätten - bezogen auf den marktbreiten STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) - Energie- und Grundstofftitel mit einem Plus von +0,6% bzw. +0,4% die Gewinnerliste angeführt, wohingegen Immobilien (-1,3%) und Titel aus dem Gesundheitssektor (-0,9%) stärker verloren hätten.