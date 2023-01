In den USA hätten die wichtigsten Leitindices gestern uneinheitlich geschlossen, nachdem die Börsen in Übersee am Montag feiertagsbedingt geschlossen geblieben seien. Während sich der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (-0,2%) und der technologielastige NASDAQ Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (+0,1%) mehr oder weniger hätten behaupten können, habe der mit Standardwerten bestückte Dow Jones Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gut ein Prozent im Minus geschlossen. Grund hierfür seien insbesondere die Tagesverluste von Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (-6,4%) und Travelers Companies (ISIN: US89417E1091, WKN: A0MLX4, Ticker-Symbol: PA9, NYSE Ticker-Symbol: TRV) (-4,6%) gewesen, welche die Gewinnerwartungen der Analysten für das Schlussquartal 2022 nicht erfüllt hätten.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während Tokyo mit deutlichen Aufschlägen und die Börsen in China mit geringen Kursveränderungen notieren würden, handele Korea leicht im Minus. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsstart an Europas Börsen einen freundlichen Auftakt erwarten lassen. Datenseitig steünden heute in Übersee Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen und der US-Industrieproduktion auf der Agenda.



Die Ölpreise hätten im Gefolge von besser als erwartet ausgefallener Q4-Konjunkturdaten aus China gestern angezoegn. Die Wiederöffnung der chinesischen Wirtschaft dürfte sich als ein wesentlicher Haupttreiber für das globale Nachfragewachstum erweisen. Gold notiere heute Morgen knapp unter USD 1.910 je Feinunze. Bitcoin rangiere knapp über der Marke von USD 21.000. (18.01.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa gingen am gestrigen Dienstag mehrheitlich mit Zugewinnen aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Optimismus habe sich insbesondere nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg breitgemacht, demzufolge eine Verlangsamung des Zinsanhebungstempos der EZB im Raum stehe. Nach einem weiteren größeren Zinsschritt von 50 Basispunkten im Februar dürfte sich Kreisen zufolge eine Mehrheit im EZB-Rat für den März nur noch für einen kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte aussprechen. Bisher habe die EZB seit Juli 2022 viermal an der Zinsschraube gedreht und den Leitzins insgesamt auf 2,50% angehoben.