Die US-Börsen hätten den Handelstag nach der Durststrecke in den vorangegangenen Tagen gestern im satt grünen Bereich beendet. Unterstützung hätten die Äußerungen des US-Präsidenten Joe Biden geboten, wonach eine Rezession in den USA nicht "unvermeidlich" sei. Jüngste Daten aus dem US-Immobilienmarkt, genauer gesagt die Verkaufsdaten für Mai, seien darüber hinaus weniger schlimm als erwartet ausgefallen. Der Dow Jones Industrials sei mit einem Plus von rund 2,1% aus dem Handel gegangen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) 2,5% habe hinzugewinnen können. Ähnlich wie in Europa hätten sich hier vor allem Energiewerte (+5,1%), zyklische Konsumgüter (+2,7%), aber auch der Gesundheitssektor (+2,7%) auf der Gewinnerseite gefunden. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sich mit einem Plus von 2,5% ebenso kräftig erholen können.



Die Ölpreise hätten sich im Zuge von robusten chinesischen Ölimport-Datenrelativ stabil entwickelt. Gold habe dagegen leicht schwächer tendiert. Bitcoin habe den Tag mit Zugewinnen rund um die Marke von USD 21.000 beendet.



Während die Börsen in Asien heute Morgen negative Vorzeichen aufweisen würden, würden die vorbörslichen Indikationen für Europa heute Morgen einen schwächeren Handelsstart erwarten lassen. (22.06.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen beendeten den gestrigen Handelstag mehrheitlich im Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) habe 0,4% gewonnen. Vor allem Grundstoffe (+1,6%), zyklische Konsumgüter (+1,2%) sowie Energiewerte (+1,0%) hätten sich in Europa stark gezeigt. Das Schlusslicht hätten Versorger (-1,1%) und der Immobiliensektor (-0,4%) gebildet. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei mit einem Zugewinn von 0,2% aus dem Handel gegangen. Zumal sich an den negativen Einflussfaktoren (hohe Inflation, konjunkturelle Abkühlung, rasche geldpolitische Normalisierung und anhaltende geopolitische Spannungen) nichts geändert habe, bleibe das Marktumfeld fragil.