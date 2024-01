Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,17% gesunken. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +0,24% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,03% gestiegen.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,42% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,15% gefallen. Der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um +0,09% geklettert.



Die erste Tochter der Signa-Gruppe sei offiziell in Konkurs. Während bisher noch bei anderen Firmen der Gruppe Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung laufen würden (bspw. Signa Prime), habe die Signa Real Estate Management ein Konkursverfahren beantragt. Eine Fortführung des Unternehmens sei nicht geplant.



Der Windkraftanteil an der gesamten deutschen Stromerzeugung nehme zu. In den ersten drei Quartalen 2023 sei erstmals mehr als ein Viertel des eingespeisten Stroms auf Windkraft entfallen. Zwischen Januar-September 2023 seien rund 89,9 Mio. MWh in das deutsche Netz gespeist worden. Dies korrespondiere mit einer Zunahme von 25% ggü. dem gleichen Zeitraum 2018. Nur im Jahr 2020 habe die Netzeinspeisung von Windkraftanlagen (WKA) noch höher gelegen. Bemerkenswert dabei sei die Tatsache, dass die Anzahl von WKAs binnen fünf Jahren lediglich um 3% gestiegen sei, sich die die Nennleistung aber um 16% habe erhöhen können (Grund: Repowering von Altanlagen).



Für die deutschen LNG-Terminals habe ein Dienstleister gefunden werden können. Klaipedos Nafta aus Litauen übernehme das Terminal-Management. Klaipedos Nafta sei kein Unbekannter. Die Firma betreibe bereits Anlande- und Umwandlungsstellen in Brunsbüttel und Wilhelmshaven. (10.01.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Europäische Börsen litten am gestrigen Tage unter schwachen Konjunkturdaten und wieder aufflammenden Rezessionsängsten, so die Analysten der Nord LB.Die Stimmung habe der erneute Rückgang der Industrieproduktion in Deutschland vermiest (6. Rückgang in Folge).Auch an der Wall Street sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen, insbesondere bei Wachstumswerten. Noch zuvor hätten die US-Technologieriesen Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) den NASDAQ zum größten Tagesgewinn seit November katapultiert.