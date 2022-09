Auch die US-Börsen seien am Freitag zunächst in Reaktion auf die günstigen Arbeitsmarktdaten mit Kursgewinnen in die Sitzung gestartet, doch am Nachmittag hätten dann schwächelnde Zahlen aus der US-Industrie und vor allem ein neuerlich angekündigter Stopp der russischen Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 für steigende Nervosität an den ohnehin schon volatilen Finanzmärkten gesorgt. Damit hätten sich auch die Vorzeichen der US-Aktienindices gedreht. Robust, aber nicht zu stark habe sich der US-Arbeitsmarktbericht präsentiert. Im August sei die Zahl der Beschäftigten um 315.000 im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei hingegen mit 3,7% etwas höher ausgefallen als dies im Vorfeld angenommen worden sei. Die Löhne seien mit einem Plus von 0,3% etwas schwächer als erwartet angestiegen, was die Inflationserwartungen ein wenig habe dämpfen können. Demgegenüber habe es Freitagnachmittag aber auch noch eine negative Überraschung gegeben: Die US-Industrie habe im Juli überraschend ein Auftragsminus eingefahren. Die Bestellungen seien zum Vormonat um 1,0% zurückgegangen. Ökonomen hätten im Vorfeld der Datenveröffentlichung mit einem Zuwachs von 0,2% gerechnet, nach revidiert plus 1,8% im Juni.



Über das Wochenende habe der Ölpreis aufgrund der neuerlich angespannten Lage an den Rohstoffmärkten wieder etwas zulegen können. Für ein Fass der Nordseesorte Brent seien per heute Früh etwa USD 95 zu zahlen. Einerseits würden die Gaspreise wieder ansteigen, andererseits würden sich heute die OPEC+-Staaten treffen, um im Vorfeld einer wahrscheinlichen globalen Wirtschaftsabschwächung die Ölproduktion vielleicht sogar weiter zu kürzen.



Der Goldpreis zeige sich auch nach dem Wochenende de facto unverändert etwas oberhalb von USD 1.700 je Feinunze. Das "digitale Gold" in Form des Bitcoin präsentiere sich hingegen neuerlich deutlich schwächer bei rund USD 19.700.



In Asien ergebe sich heute Früh kein ganz eindeutiger Trend. Die Aktienindices in China und Südkorea seien klar im Minus; jene in Japan und Indien könnten hingegen sogar leicht zulegen.

Unternehmensseitig sei heute nicht mit spannenden Quartalszahlen oder dergleichen zu rechnen; vonseiten der Konjunkturdaten dürfe man am Vormittag gespannt auf die Veröffentlichung des Sentix Index der Eurozone warten, der sehr wahrscheinlich eine weiter eingetrübte Konjunkturstimmung anzeigen werde.

