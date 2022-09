Die europäischen Börsen schienen den Entscheid der Notenbanker recht gut zu verdauen, sei doch ein Schritt in diesem Ausmaß im Vorfeld als am wahrscheinlichsten erachtet worden. Nach einem turbulenten Handelsgeschehen habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) leichte Abgaben verzeichnet, während der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) es noch vermocht habe, den Tag in positivem Terrain zu beenden. Als klarer Gewinner des Dreiergespanns sei der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) mit einem Plus von 1,8% hervorgegangen.



Auch in den USA habe sich der Notenbank-Chef Jerome Powell zu Wort gemeldet. Dieser habe abermals in einem Interview bekräftigt, dass die FED "jetzt handeln" müsse, so wie sie es bisher getan habe und "bis die Aufgabe erledigt ist". Diese Aussagen habe nach Powells "hawkischen" Auftritt in Jackson Hole allerdings keine weitere Überraschung mehr dargestellt. Konjunktureller Spielraum für weitere Zinsstraffungen der Notenbanker bleibe allerdings weiterhin bestehen, hätten doch die gestern publizierten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA wider Erwarten einen Rückgang von 232 Tsd. auf 222 Tsd. verzeichnet und würden sich damit weiterhin auf einem recht niedrigen Niveau befinden. Laut einer Reuters-Umfrage hätten Analysten hier im Schnitt mit einem Anstieg auf 240 Tsd. Anträge gerechnet. Vor diesem unveränderten Hintergrund und ohne größere Impulse hätten die US-Leitindices dort weiter gemacht, wo sie am Tag zuvor aufgehört hätten und hätten die positive Dynamik fortgesetzt, wenngleich in einem deutlich geringeren Ausmaß.



Am heutigen Morgen würden Asiens Aktienmärkte mehrheitlich fester tendieren, wobei Hongkong die Gewinnerliste klar anführe. Der heutige Tag sei zwar sowohl unternehmens- als auch datenseitig recht dünn besetzt, allerdings könnte der EU-Energiegipfel mit potenziell weiteren Details bezüglich etwaiger Strompreisbremsen für weitere Impulse sorgen.



Im Rohstoffbereich habe der Ölpreis nach den jüngsten Abgaben wieder etwas an Halt gefunden. Ein Fass der Nordseesorte Brent notiere aktuell bei rund USD 90. Auch Gold präsentiere sich bei derzeit rund USD 1.720 je Feinunze etwas robuster und trotze damit den belastenden Zinsanhebungsbestrebungen der Notenbanken. Selbst das "digitale Gold", der Bitcoin, behaupte sich wieder nördlich der USD 20.000-Marke, nachdem dieser in den vergangenen Tagen geschwächelt habe. (09.09.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag waren in Europa alle Blicke klar auf die Sitzung der EZB und deren Chefin Christine Lagarde gerichtet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dass ein weiterer Zinsanhebungsschritt bevorstünde, sei jedem bewusst gewesen - doch das Ausmaß dessen sei von Marktteilnehmern in der Bandbreite von 50 bis 100 Basispunkten (BP) heiß diskutiert worden. Schlussendlich hätten sich die Währungshüter einstimmig auf eine Anhebung des Leitzinses um 75 BP geeinigt, wobei man sich mit dieser Verschärfung der Gangart die Tür zu entschiedeneren Zinsschritten weiter offen halte. Des Weiteren seien entsprechend den Erwartungen die BIP-Prognosen für die Eurozone deutlich heruntergenommen und die Inflationserwartungen stark angehoben worden. Die Ökonomen der Raiffeisen Bank International AG würden diese dennoch für zu optimistisch halten.