Die europäischen Aktienindices hätten den Börsentag zwar leicht negativ beendet, aber in Summe wenig verändert. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit einem Minus von 0,15% im Vergleich zum Vortag geschlossen und damit über der 17.000-Punkte Marke zu bleiben vermocht. Während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658152, WKN: 965815) mit einem Kursrückgang in Höhe von 0,05% etwas besser ergangen sei, habe der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) etwas mehr Federn lassen müssen und zur Schlussglocke einen Kursrückgang von 0,38% markiert.



An den Rohstoffmärkten hätten sich die Ölpreise gemischt entwickelt: Während die europäische Sorte Brent moderat habe zulegen können, habe die US-Sorte WTI einen Preisrückgang hinnehmen müssen. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs wenig verändert, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent bei rund um USD 83,50 je Fass angesiedelt sei. Gold sei im gestrigen Umfeld nur wenig gefragt gewesen und notiere aktuell bei knapp USD 2.020 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe gestern ein wenig nachgegeben und notiere heute Morgen bei rund USD 52.000.



Was den Datenkalender betreffe, so glänze dieser auch heute nur mit gähnender Leere. Aber auch wenn heute keine wichtigen Makro-Daten anstünden, so drehe sich wenigstens der Zahlenreigen der Berichtssaison munter weiter. Mit Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD), Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT), Barclays (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London Stock Exchange-Symbol: BARC, NASDAQ OTC-Symbol: BCLYF) und Air Liquide (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) würden unter anderem erneut große Konzerne ihre Bücher öffnen. Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren. (20.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Montag beendeten die europäischen Börsen den Handelstag kaum verändert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem die Wall Street aufgrund des George Washington Feiertages (President‘s Day) als Impulsgeber ausgefallen sei und auch sonst keine Makro-Daten als Katalysator auf der Agenda gestanden seien, sei der gestrige Handel absolut impulsarm verlaufen und dementsprechend in einer sehr engen Bandbreite. Offensichtlich hätten die stärker als erwartet ausgefallenen US-Verbraucher- und Erzeugerpreise der letzten Woche noch etwas nachgewirkt und vorerst einmal die bisherige Rekordjagd an den internationalen Aktienmärkten gedämpft. Damit hätten sich die Erwartungen von schnellen Zinssenkungen - auch in Anbetracht der sehr robusten Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsdaten aus den USA - insgesamt ein Stück nach hinten verschoben, weshalb sich die Anleger gestern in vornehmer Zurückhaltung geübt und sich zu Wochenbeginn nicht aus ihrer Deckung getraut hätten. Immerhin werde am morgigen Mittwoch das Protokoll der jüngsten US-Notenbank-Sitzung veröffentlicht, wodurch interessierte Anleger einen detaillierteren Einblick in den geldpolitischen Entscheidungsprozess bekommen könnten.