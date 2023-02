In diesem tendenziell von Vorsicht geprägten Umfeld hätten die europäischen Aktienindices den Börsentag kaum verändert beendet. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sowie der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten mit einem marginalen Minus von 0,03% und 0,09% im Vergleich zum Vortag quasi unverändert geschlossen. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe die Ziellinie zu Handelsschluss mit einem leichten Kursrückgang in Höhe von 0,16% überquert.



Aber so ruhig werde es im Wochenverlauf nicht bleiben, denn erstens sei ab heute auch die Wall Street als Taktgeber wieder mit von der Partie und zweitens sei der Datenkalender durchaus prall gefüllt. Eines der Wochenhighlights seien bereits die heute anstehenden vorläufigen Februar-Daten der Einkaufsmanagerindices (Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe) für Deutschland, die Eurozone sowie für die USA. Aber auch die ZEW-Konjunkturerwartungen für Februar stünden für Deutschland und die Eurozone am Programm. Zudem drehe sich auch der Datenreigen der Berichtssaison munter weiter, wobei sich auch heute wieder Unternehmen aus der ersten Reihe sowohl aus Europa als auch aus den USA in den Startlöchern befinden würden.



Anden Rohstoffmärkten habe gestern der Ölpreis von den Erwartungen einer anziehenden Nachfrage aus China profitieren können. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs aber wieder tiefer, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent bei rund um USD 83 je Fass angesiedelt sei. Gold sei im gestrigen Umfeld auch nur wenig gefragt gewesen und notiere aktuell bei rund USD 1.840 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe hingegen seine Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt und notiere heute Morgen bei rund USD 25.000.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen vorwiegend im negativen Terrain präsentieren. (21.02.2023/ac/a/m)





