An den US-Börsen sei dagegen gestern die Euphorie im frühen Handel anschließend wieder verpufft. Am Ende des Tages seien die wichtigsten Indices im Minus gestanden. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe 0,67% verloren, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe um 0,64% nachgegeben und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) schlappe 0,22% verloren. Dank deutlicher Kursgewinne bei Halbleiter-Papieren und Aktien des Facebook-Konzerns Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) sei der Abschlag in den Indices der Technologiebörse weniger dramatisch ausgefallen. Am US-Anleihenmarkt hätten die Renditen wieder deutlicher angezogen, die für zehnjährige US-Staatsanleihen seien auf mehr als 4% gestiegen. Die Berichtssaison und eine Reihe von starken US-Konjunkturdaten (unter anderem die Meldung eines starken BIP-Anstiegs im zweiten Quartal, der die Furcht vor einer möglichen Rezession zurückgedrängt habe) hätten die Akzente gesetzt. Obwohl sich die Notenbank FED abhängig von der Konjunkturentwicklung weitere Zinsanhebungen vorbehalte, würden sich aber die Stimmen mehren, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht sein sollte.



Chinas Aktienindices würden heute früh neuerlich kräftig zulegen und damit ihre stärkste Handelswoche seit November 2022 beenden. Die anderen Aktienindices Asiens lägen aktuell aber im Minus.



Im Verlauf des Tages stünden abermals jede Menge Unternehmensergebnisse zur Veröffentlichung an. Dazu kämen noch einige interessante Daten zu Konjunktur (Wirtschaftsvertrauensdaten aus der Eurozone, die tendenziell schwächer ausfallen dürften als im Vormonat) und Inflation (PCE Preisdaten, USA).



An den Rohstoffmärkten würden sich die Ölpreise wenig verändert zeigen. Ein Fass der Nordseesorte Brent koste aktuell rund USD 83,70. Der Goldpreis sei hingegen in den letzten 24 Stunden rund 1% auf ca. USD 1.950 je Unze zurückgefallen. Die Krypto-"Währungen" würden sich unauffällig verhalten. Der Bitcoin lungere bei USD 29.200 herum. (28.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Europas Börsen geben Gas, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach einem verhaltenen Start gestern Vormittag im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung sei es am Nachmittag munter nach oben gegangen. Wie schon die US-FED einen Tag zuvor habe auch die EZB beschlossen, ihre Schlüsselzinssätze um 25 Basispunkte anzuheben. Das sei von Analysten im Vorfeld praktisch unisono erwartet worden. Was sich aber aufgrund der zuletzt deutlich rückläufigen Inflationsraten und der jüngsten Wortspenden aus den Notenbanken neu ergeben habe, sei, dass aktuell knapp 80% der Investoren (für die US-FED) bzw. 60% (für die EZB) davon ausgehen würden, dass die Zinsen der beiden Notenbanken nun zunächst einmal konstant bleiben würden. Weitere Leitzinsanhebungen seien also klar weniger wahrscheinlicher geworden als dies der Markt noch vor wenigen Wochen erwartet habe.