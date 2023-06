In diesem tendenziell freundlichen Umfeld hätten sich die europäischen Indices weiter zu erholen vermocht. Sowohl der deutsche DAX als auch sein europäisches Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten den Handelstag mit einem Kursanstieg von 0,64% und 0,92% klar im Plus beendet. Auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich gestern in diese Reihe eingereiht, wenngleich der Anstieg mit 0,52% im direkten Vergleich leicht gedämpfter ausgefallen sei. Etwas verhaltener habe es hingegen bei den US-Aktienindices ausgesehen: So seien die US-Indices klar schwächer gestartet, wobei sich die Technologiewerte trotz des Gegenwinds im Chip-Bereich sukzessive ins positive Terrain hätten vorkämpfen können. Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss ein kleines Kursminus von 0,22% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem marginalen Abschlag in Höhe von 0,04% so gut wie unverändert aus dem Handel gegangen sei. Am besten behaupten können habe sich hingegen der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), der 0,12% habe zulegen können.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise wieder zulegen können. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs leicht im Minus, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent um die Marke von USD 73,5 je Fass schwanke. Gold sei im gestrigen Umfeld nicht gefragt gewesen und notiere aktuell knapp über USD 1.900 je Feinunze. Und auch der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe wieder einen Abschlag hinnehmen müssen, notiere aktuell heute Morgen aber etwas fester bei rund USD 30.200.



Auch heute bleibe es spannend, da laut dem Datenkalender für Spanien und Deutschland die Verbraucherpreisentwicklung sowie für die Eurozone die Sentiment-Indices für Wirtschaft, Industrie sowie den Dienstleistungssektor für Juni am Programm stünden. Zudem würden auch die endgültigen BIP-Daten für das Q1 in den USA vermeldet. Und für wen das noch nicht genug sei, der- bzw. diejenige darf sich auch noch auf weitere Unternehmensergebnisse von H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ Stockholm-Symbol: HM.B), Zumtobel (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG), Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) oder Paychex (ISIN: US7043261079, WKN: 868284, Ticker-Symbol: PCX, NASDAQ-Symbol: PAYX) freuen.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren und für Europas Börsen würden die Frühindikatoren aktuell einen im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen wenig veränderten Handelsauftakt signalisieren. (29.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Dank einer tags zuvor freundlich tendierenden Wall Street starteten zur Wochenmitte auch die europäischen Börsenbarometer positiv in den Tag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das deutsche Börsenbarometer DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe die runde Marke von 16.000 Punkten erneut ins Visier genommen, habe sie aber nicht zu erreichen vermocht. Generell schien es vor allem im europäischen Handel, als ob die Bedenken der Marktteilnehmer, die nach dem Festhalten der US-FED am weiteren geldpolitischen Straffungskurs vorherrschend gewesen seien, wieder etwas an Bedeutung verloren hätten. Zu verdanken sei das vor allem den zuletzt besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten gewesen, wodurch die Hoffnung, dass die US-Notenbank den Spagat zwischen Inflationsbekämpfung und einem Nicht-Abwürgen der Wirtschaft tatsächlich hinbekomme, neu habe aufleben können. Die Verbesserung des Sentiments scheine somit auch für die Eurozone bis zu einem gewissen Grad ansteckend gewesen zu sein, zumal auch hier die Zinssorgen trotz der erneuten Bestätigung von EZB-Chefin Christine Lagarde, dass es vorerst kein Abrücken vom geldpolitischen Straffungskurs gebe, tendenziell wieder etwas in den Hintergrund gerückt seien. Selbst der schwach und unter den Erwartungen ausgefallene GfK-Konsumklimaindex habe der positiven Stimmung keinen Abbruch getan, obgleich sich dieser anstelle der erwarteten leichten Verbesserung erstmals seit Oktober 2022 wieder etwas eingetrübt habe.