Als Stütze für die Märkte hätten sich auch die entgegen den Erwartungen robusten Konjunkturdaten aus den USA erwiesen. So habe der ISM-Index für das Nicht-verarbeitende Gewerbe im Juli einen Anstieg gegenüber dem Vormonat von 55,3 auf 56,7 verzeichnet. Die Analysten hätten im Schnitt mit einem Rückgang auf 53,5 gerechnet.



Getragen worden sei die zuletzt freundliche Marktentwicklung auch durch eine bisher erfreuliche Berichtssaison. Mehr als die Hälfte der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen habe bislang Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Dabei seien die Gewinne im Jahresvergleich im Schnitt um 8,1% gesteigert worden. Anfang Juli seien die Analysten im Schnitt von einem Gewinnwachstum von lediglich 5,6% ausgegangen. In 78% der Fälle seien die Gewinnerwartungen übertroffen worden. Für das Gesamtjahr 2022 würden die Schätzungen ein Wachstum der Gewinne von 8,1% vorsehen, verglichen mit 9,5% von Anfang Juli. Damit seien die Prognosen in Erwartung einer konjunkturellen Abkühlung zwar nach unten revidiert worden, würden sich aber noch immer im satt positiven Bereich befinden.



Die OPEC+-Staaten hätten sich auf eine Erhöhung der Förderquoten um 100.000 Barrel Rohöl pro Tag geeinigt. Dabei dürfte es sich vielmehr um eine symbolische Geste handeln, um dem Wunsch des US-Präsidenten Biden nach mehr Öl zu entsprechen. Allerdings würden es die meisten Mitglieder schon jetzt nicht schaffen, ihre Förderquoten zu erfüllen, was auch an den zu geringen Investitionen in der Vergangenheit gelegen habe, als die Ölpreise coronabedingt massiv eingebrochen seien. Gold habe sich gestern wenig verändert gezeigt und notiere heute Morgen pro Unze leicht im Plus um die Marke von USD 1.770.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen überwiegend mit Aufschlägen zeigen.





Die Börsen in Europa gingen zur gestrigen Wochenmitte auf breiter Front mit Aufschlägen aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Handelsumsätze seien ferienbedingt aber niedrig geblieben. Für Verunsicherung habe kurzzeitig BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) (-5,6%) gesorgt. Der deutsche Autobauer habe zwar insgesamt ein solides Zahlenwerk vorgelegt, allerdings habe sich der Markt über die revidierte Absatz- und Cash Flow-Prognose enttäuscht gezeigt. Für die Automobilbranche sei es gestern in einem positiven Gesamtmarkt - bezogen auf den STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) - dennoch um 1,1% nach oben gegangen.