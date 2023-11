Die Aktien der Einzelhandelsriesen Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) und Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) hätten am gestrigen "Cyber Monday" mit Gewinnen von 0,45% bzw. 0,67% ihren jüngsten freundlichen Trend fortgesetzt. Dazu passe auch die heutige Veröffentlichung des US-Verbrauchervertrauens für November, bei der allerdings eine leichte Eintrübung der allgemeinen Stimmung erwartet werde.



Die asiatischen Börsen würden sich am heutigen Dienstag uneinheitlich zeigen. Die Spanne reiche von einem aktuellen Minus beim Hang Seng (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) in Hongkong bis zu einem kräftigen Plus beim südkoreanischen KOSPI (ISIN KRD020020008/ WKN A0G899). Die Frühindikatoren für die europäischen Aktienmärkte könnten dieser Dynamik nicht folgen und würden aktuell einen eindeutig negativen Handelsstart im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen signalisieren.



Datenseitig dürfte es heute mehr Einflüsse auf das generelle Sentiment geben als gestern. Neben den bereits angesprochenen US-Konsumentenvertrauen werde die EZB heute einen voraussichtlichen Rückgang der Geldmenge M3 für den Monat Oktober verkünden.



Die Ölpreise hätten am Montag an ihre Kursverluste vom Freitag angeknüpft und weiter nachgegeben. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar habe weiter an Wert verloren und liege derzeit bei ca. USD 80. Die Unstimmigkeiten innerhalb der großen Erdölorganisation OPEC+ scheinen nach wie vor nicht ausgeräumt zu sein, vor allem um die Förderquoten afrikanischer Produzenten wie Angola und Nigeria - Saudi-Arabien drängt auch andere OPEC-Staaten zu Produktionskürzungen, so die Analysten der RBI.



Unterdessen habe sich Gold gestern über der Marke von 2.000 Euro halten und teilweise sogar ausbauen können - die Feinunze notiere derzeit bei rund USD 2.016. Bitcoin hingegen sei weniger gefragt gewesen und gestern Abend unter die Marke von 36.900 USD gefallen. (28.11.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet, nach der starken Vorwoche wurden wohl Gewinne realisiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der insgesamt recht gute Verlauf des Black-Friday-Geschäfts habe keine Akzente an den Märkten gesetzt. Auf gesamteuropäischer Ebene hätten sich vor allem Telekommunikationsdienstleister und der Immobiliensektor überdurchschnittlich gut gehalten. Weniger gefragt gewesen seien gestern dagegen Einzeltitel aus den Bereichen Basiskonsumgüter und Banken.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei am Montag wieder unter die Marke von 16.000 Punkten gerutscht. Zwar habe sich der deutsche Leitindex nicht wesentlich von der psychologisch wichtigen Marke entfernt, im Schlusshandel sei es dann aber doch abwärts gegangen. Dem EURO STOXX (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) sei es mit einem Minus von 0,40% ähnlich ergangen. Der ATX österreichische (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) habe sich im europäischen Vergleich noch am stabilsten gehalten, sei aber ebenfalls nicht um ein Minus von 0,20% herumgekommen.