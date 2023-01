Charttechnisch betrachtet habe der EURO STOXX 50 das 76,4% Fibonacci-Retracement bei 4.140 Punkten knapp überwunden und sei nur noch ca. 6,6% oder 275 Punkte von dem Mehrjahreshoch vom 18. November 2021 bei 4.415 Punkten entfernt. Die Kurszuwächse der vergangenen Wochen hätten den EURO STOXX 50 in den überkauften Bereich katapultiert, sodass technische Gegenreaktionen nicht überraschen sollten. Wiederum bleibe das Momentum weiterhin sehr stark, sodass der positive Lauf sogar noch weiter voranschreiten könnte. Auf der Unterseite sähen die Analysten die 4.035 Punktemarke als technische Unterstützungszone, die sich in den vergangen zehn Monaten stets als hartnäckige Widerstandzone für die Bullen entpuppt habe. Fundamental betrachtet werde mit Spannung die Veröffentlichung der ZEW-Konjunkturerwartung am Dienstag erwartet, da es sich um einen der ersten Stimmungsindikatoren im neuen Jahr handelt und einen Gradmesser für die nachfolgenden Stimmungsindikatoren darstelle.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche einen Wertzuwachs von 2,0% erzielt. Er habe bei 34.303 Punkten geschlossen. Zykliker (+5,8%) und Technologie (+4,6%) seien die besten Sektoren gewesen. Er habe damit die im Vorfeld "gefürchtete" Rede von US-Notenbankpräsident Powell, die Inflationsdaten für Dezember und den Beginn der Berichtssaison überstehen können. Die Inflationszahlen seien wie erwartet gekommen, im Einjahresvergleich sei sie um 6,5% gestiegen, während sich die Kernrate für denselben Zeitraum auf 5,7% abgeschwächt habe. Die Dienstleistungs-Inflation sei jedoch auf 7,5% gestiegen. Sicher sei die Rally in einer zu vorsichtigen Positionierung vieler Marktteilnehmer zu sehen. Auch in die aktuelle Börsenwoche starte der Dow Jones wieder nervös, die Volatilität steige aktuell um über 7%. Neben einer weitgehend überkauften Indikatorenlage habe sich der Dow Jones inzwischen technischen Widerständen angenähert. So liege der Abwärtstrend, der sich seit Januar 2022 herausgebildet habe, genau auf dem aktuellen Niveau. Auch die Verlaufshochs von Mitte August bei 34.286 Punkten bzw. von Anfang Dezember bei 34.682 Punkten würden unmittelbar über dem aktuellen Kurs liegen.



Auch wenn man theoretisch eine weitere Woche mit Kursgewinnen sehen könne, würden die Analysten eine Überwindung dieses Widerstandsbereichs ohne vorherige Konsolidierung nicht für wahrscheinlich halten. Andererseits sähen sie auch keine große Gefahr für starke Kursverluste, da die Marktcharakteristik bei Schwäche relativ schnell extreme Werte erreichen würde und das Abwärtspotenzial begrenzen sollte. Eine Konsolidierung könnte durchaus an der 38-Tage-Linie (aktuell bei 33.658 Punkten) bzw. an der 50-Tage-Linie (aktuell bei 33.582 Punkten) stoppen. Das aktuelle Worst-Case-Szenario der Analysten sei ein Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.332 Punkten).



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) habe in der letzten Handelswoche nur noch wenig Aufwärtspotenzial vorweisen können. Obwohl er kurzzeitig über die Hürde von 139%-Punkten gesprungen sei, habe der Widerstand bestehend aus der 38- und 90-Tage-Linie (aktuell bei 138,29 bzw. 138,64%-Punkten) letztendlich nicht nachhaltig überwunden werden können. In der heutigen Eröffnung stehe der Bund-Future unter Druck, nachdem bekannt geworden sei, dass die Bundesregierung laut "Handelsblatt" für 2024 noch eine Finanzierungslücke von zwölf Milliarden Euro schließen müsse, wenn die Schuldenbremse wie geplant eingehalten werden solle. Unterstützung finde sich im Bereich um 137,50%-Punkte.



Nach dem fulminanten Jahresstart an den europäischen Börsen dürfte die Luft auf dem weiteren Weg nach oben immer dünner werden, sprich das Kursanstiegspotenzial werde kurzzeitig stark begrenzt bleiben. Die oben genannten Marken sollten bei Anlageüberlegungen beachtet werden. (16.01.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - In ihrem letzten Marktkommentar billigten die Analysten der Fürst Fugger Privatbank dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kurzfristig Potenzial bis 14.820 Punkte zu.Die genannte Marke stelle eine mittelfristige Horizontalhürde dar, an der im Jahr 2021 der DAX ein Top ausgebildet habe und dann nach unten gedreht habe. Dieses Jahr scheine alles anders zu sein. Seit Jahresanfang habe der DAX bereits mehr als 8% gewonnen und hätte nach Meinung der Analysten sein gesamtes Jahrespotenzial ausgeschöpft. Auffallend sei der seit Jahresanfang extrem steile Aufwärtstrend, dessen Ausprägung in der Form sehr selten sei. In der heutigen Eröffnung setze sich die Aufwärtsbewegung fort. Die deutschen Aktien würden dabei von den positiven Vorgaben der Wall Street sowie einem festen chinesischen Aktienmarkt profitieren. Was billigen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank dem DAX noch zu?Aktuell könnte der DAX bis zum Widerstand bei 15.250 Punkten laufen. Die teilweise stark überkauften technischen Indikatoren wie Stochastik und MACD sowie der ebenfalls im überkauften Bereich notierende RSI würden aus Sicht der Analysten derzeit nicht mehr Aufwärtspotenzial zulassen. Hinzu komme, dass die Volatilität mittlerweile immer mehr unter die Hürde von 20 falle. Dies sei bislang immer ein Vorbote für einen Richtungswechsel am Aktienmarkt gewesen.