Nachrichten



Pierre Wunsch, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank, habe in einem Interview mit der Financial Times erklärt, dass die EZB die Zinssätze so lange anheben werde, bis die Dynamik des Lohnwachstums rapide abnehme. Der allgemeine Tenor der Kommentare des Bankers sei hawkish gewesen. Wunsch habe gesagt, er wäre nicht überrascht, wenn die Zinssätze die 4%-Marke überschreiten würden, und derzeit gebe es keine Anzeichen dafür, dass die Bank genug tue, um die Inflation dauerhaft zu bekämpfen. Andererseits habe Notenbanker Stournaras mitgeteilt, dass die Bank keine abrupten Zinsentscheidungen treffen solle, da wir uns bereits auf einem ausreichend restriktiven Niveau befänden.



Neben den Quartalszahlen von US-Unternehmen richte sich die Aufmerksamkeit der Anleger in Europa auf die Veröffentlichung lokaler Berichte, von denen es in dieser Woche eine ganze Reihe geben werde. Heute habe die Credit Suisse, die kurz vor der endgültigen Übernahme stehe, ihre Quartalsergebnisse vorgelegt. Was den Markt interessiert habe, sei vor allem der Wert der Vermögenswerte gewesen, die der Bank entzogen worden seien (47,1 Milliarden Franken), was zeige, dass die UBS eine schwierige Aufgabe vor sich habe, um die Kunden wieder in die Struktur der fusionierten Bank zu integrieren. UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) und Santander (SAN1.ES) würden ihre Ergebnisse am Dienstag veröffentlichen, Barclays (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, NASDAQ OTC-Symbol: BCLYF) und Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) am Donnerstag und NatWest (ISIN: GB00BM8PJY71, WKN: A3DS0H) am Freitag.



Die Aktien von Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) würden in der heutigen Sitzung eine deutliche Rallye zeigen. Es seien nur noch fünf Spiele in dieser Saison zu absolvieren.



Die Futures auf den deutschen Leitindex (DE30) würden heute im Minus notieren, dennoch versuche der Index, einen Teil der Rückgänge vom Beginn der Sitzung wettzumachen. (24.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der heutige Handelstag an den europäischen Börsen bringt eine leichte Verbesserung der Anlegerstimmung, berichten die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich von den morgendlichen Rückgängen erholen können und notiere derzeit auf Tagesbasis im Plus. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute auf die makroökonomischen Daten, insbesondere auf die ifo- und Dallas FED-Daten. Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) habe heute ihre Ergebnisse vorgelegt, und in den USA werde dies die Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) tun.ifo-Daten- Vorhersage. Aktuell: 92,2 Erwartet: 91,1 Vorher: 91,2- Aktuelle Bedingungen. Aktuell: 95,0 Erwartet: 96,0 Vorher: 95,4