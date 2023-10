In den USA seien die wichtigsten Leitindices nach einem eher schwachen Handelsverlauf letztendlich doch mit Gewinnen aus dem Tag gegangen. Unterstützung hätten sinkende Anleiherenditen sowie die Hoffnung auf einen weiter nachlassenden Inflationsdruck geboten, wozu heute am Nachmittag Daten veröffentlicht würden. Die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen habe um 8 Basispunkte nachgegeben, wofür auch die zuletzt eher taubenhaften Kommentare einzelner US-Währungshüter verantwortlich gewesen seien. Das vorgelegte FED-Protokoll zur letzten Zinssitzung habe keine großen Überraschungen gebracht und lasse angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten auf ein vorsichtiges Vorgehen in puncto weiterer Geldpolitik schließen. Für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei es leicht um 0,2% nach oben gegangen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) 0,4% zugelegt habe und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) um 0,7%.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen im satt grünen Bereich zeigen. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsstart an Europas Börsen einen festeren Auftakt erwarten lassen. Vonseiten der Wirtschaftsdaten stünden heute die US-Inflationsdaten für den Monat September sowie das EZB-Protokoll der letzten Zinssitzung im Fokus.



An den Rohstoffmärkten habe sich Öl wiederholt von der schwächeren Seite gezeigt. Sowohl US-Leichtöl der Sorte WTI als auch die Nordseesorte Brent hätten mehr als 2 Prozent nachgegeben. Schwächer gezeigt habe sich nach den Preissprüngen am Montag (+15,0%) und Dienstag (+12,5%) auch europäisches Erdgas, wo sich der für den Kontinent maßgebliche niederländische TTF-Kontrakt für November um 6,9% auf EUR 46,1 je MWh ermäßigt habe. Die zuvor gesehene Verteuerung habe vor allem mit der von Israel angeordneten Stilllegung des von Chevron betriebenen Tamar-Gasfelds sowie eines Lecks in einer finnischen Gaspipeline mit Verdacht auf Industriesabotage zusammengehangen. Des Weiteren habe Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) mit den Arbeitern auf zwei australischen LNG-Plattformen, die für ca. 7% des globalen Flüssiggasangebots stünden, noch immer keine abschließende Einigung erzielen können, weshalb dort Streiks drohen würden. Gold habe im Lichte der rückläufigen US-Renditen zulegen können und notiere heute Morgen bei USD 1.875 je Unze. (12.10.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa setzten ihre tags zuvor gestartete Erholung am gestrigen Mittwoch fort und verbuchten leichte Zugewinne, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dass diese nicht stärker ausgefallen seien, habe vor allem an den als schwach aufgefassten Umsatzzahlen von LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) gelegen. Der Kursrutsch beim französischen Luxusgüterkonzern (-6,5%) habe auch die Kurse anderer namhafter Luxusgüterunternehmen belastet wie z.B. Dior (-4,7%), Richemont (ISIN CH0210483332/ WKN A1W5CV) (-4,0%) oder Moncler (-2,5%) und habe den gesamten Konsumsektor runtergezogen. Auf Sektorebene habe hier ein deutliches Minus von 3,3% zu Buche gestanden.