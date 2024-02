Der mit Standardwerten bestückte Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe lediglich 0,2% verloren, während der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) 0,6% verloren habe. Stärker habe es den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) (-0,8%) erwischt.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während Festland-China und Hong Kong mit deutlichen Aufschlägen notieren würden, würden sich die Börsen in Japan und Korea mit leichten Abgaben zeigen. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsstart an Europas Börsen eine leicht schwächere Eröffnung erwarten lassen. Abseits des FED-Protokoll würden heute am Nachmittag noch Zahlen zum Konsumentenvertrauen in der Eurozone veröffentlicht.



Besonderes Interesse gelte heute vor allem den Zahlen von NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422), welche nachbörslich in den USA vorgelegt würden. Bereits gestern sei etwas Nervosität aufgekommen und die Aktie habe rund 7% nachgegeben. Das Technologieunternehmen gelte als einer der Hauptprofiteure des KI-Booms und habe hier den gesamten Sektor zu einer Börsenrally angetrieben. Enttäuschend aufgefasste Zahlen könnten hier zu weiteren Gewinnmitnahmen der zuletzt sehr stark gestiegenen Aktie führen.



Auf den Rohstoffmärkten hätten sich die Ölpreise gestern schwächer gezeigt. Im Fokus stünden hier nach wie vor die Sorgen bezüglich der Konjunkturentwicklung Chinas, welche die Nachfrage insgesamt erheblich beeinflusse. Gold habe im Lichte der etwas gesunkenen Renditen bzw. des schwächeren US-Dollars etwas zulegen können. Die Unze notiere heute Morgen bei etwas unter USD 2.030. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen stehe heute Morgen bei knapp unter USD 52.000. (21.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa konnten sich am gestrigen Mittwoch zu keiner einheitlichen Richtung durchringen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In einem eher verhaltenen Handel hätten sich die meisten Leitindices eher knapp behauptet bzw. wenig verändert geschlossen. Abgesehen davon, dass die taktgebenden US-Börsen tags zuvor geschlossen seien, habe es hierzulande nicht an Impulsen gemangelt, hätten doch mehrere Unternehmen ihre Quartalszahlen vorgelegt. Hier habe insbesondere das Industriegasunternehmen Air Liquide (ISIN FR0000120073/ WKN 850133) hervorgehoben, welches mit seinem Tagesplus von mehr als 8% dem Grundstoffsektor insgesamt zu einer besseren Performance verholfen habe. An den Anleihemärkten hätten sich die Renditen ebenfalls wenig verändert gezeigt.