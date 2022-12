Die US-Erzeugerpreise, deren Anstieg sich im November weniger als erwartet abgeschwächt habe, seien ein potenziell schlechter Vorbote für die Verbraucherpreise, die am morgigen Dienstag veröffentlicht würden. So bleibe der Druck auf die US-Notenbank hoch, die Zinsen weiter deutlich zu erhöhen. Bislang würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG - und auch der Markt - davon ausgehen, dass die US-Notenbank FED am Mittwoch ihr Zinserhöhungstempo verlangsamen werde. Zu den Bedenken der Anleger habe auch beigetragen, dass sich die Stimmung der US-Verbraucher im Dezember überraschend deutlich aufgehellt habe. Solche Signale konjunktureller Stärke könnten der FED Argumente liefern, dass die Wirtschaft weitere deutliche Zinserhöhungen verkraften könne - und würden daher zurzeit als kontraproduktiv für Aktien gewertet.



An Asiens Börsen gehe es heute nahezu unisono bergab. Vor allem in China befürchte man ein Anhalten der steigenden Covid-Fallzahlen und damit möglicherweise neue Produktions- und Konsumausfälle. Aber auch die am Mittwoch anstehende FED-Zinsentscheidung werfe ihre Schatten voraus. Chinas Aktienindices lägen aktuell bis zu 3% im Minus, jene aus Korea und Japan um weniger als 1%. Die vorbörslichen Indikationen würden in diesem Umfeld auch für Europas Aktienindices einen Handelsstart unterhalb der Freitags-Schlusskurse erwarten lassen.



Datenseitig bleibe es heute noch ruhig. Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) stehe mit der Präsentation von Quartalszahlen (nachbörslich) auf dem Kalender. Ab morgen gehe es dann aber Schlag auf Schlag: ZEW-Daten, US-Inflationsdaten, Zinsentscheidungen von FED, SNB und EZB und PMI-Einkaufsmanagerdaten aus Europa und den USA seien nur einige der wichtigsten Informationen, die zwischen Dienstag und Freitag auf die Kapitalmärkte hereinprasseln würden.



In Sachen Ölpreise und Goldpreis habe sich über das Wochenende praktisch nichts getan. Das schwarze Gold bleibe daher - in USD gerechnet - auf seinem tiefsten Niveau in diesem Jahr. Krypto-Assets wie Bitcoin und Ethereum hätten dagegen jüngst wieder etwas nachgegeben und würden aktuell bei USD 16.900 bzw. 1.245 notieren. (12.12.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte sind am Freitag mit Kursgewinnen aus dem Handel gegangen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Als Reaktion auf den etwas höher als erwarteten Anstieg der US-Erzeugerpreise sei der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) nur kurzzeitig in die Verlustzone gefallen, habe in der Folge jedoch wieder an Terrain gewonnen und die Sitzung um 0,54 % fester bei 3.942,62 Punkten beendet. Im Vergleich zur Vorwoche ergebe sich damit jedoch ein Minus von 0,9%. An der Frankfurter Börse habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 0,74% auf 14.370,72 Zähler gewonnen. Auch hier seien aufgrund der schwachen Vortage Verluste auf Wochensicht geblieben.