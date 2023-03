In den USA seien mit dem Bericht zur nationalen Beschäftigung der ADP (Automatic Data Processes) sowie dem Beige Book der FED ebenfalls makroökonomische Themen auf der Agenda gestanden, wobei beide auf eine weiterhin resiliente US-Wirtschaft hindeuten würden. Laut ADP habe der private Sektor der USA (ex Agrar) einen Beschäftigungszuwachs von 242 Tsd. Stellen (Konsens: +168 Tsd.) verzeichnet, während der Konjunkturbericht der Fed ebenfalls die Robustheit des Arbeitsmarktes bestätigt habe. Des Weiteren hätten die Währungshüter vermerkt, dass die US-Wirtschaft seit Jahresbeginn moderat gewachsen sei, wobei sich die Teuerungsraten in vielen Teilen des Landes beruhigt hätten.



Wenngleich dies naturgemäß die zuletzt neuerlich entflammten Zinsängste weiter befeuert habe, so hätten sich die Investoren in Übersee in Anbetracht des nahenden Arbeitsmarktberichts des US-Arbeitsministeriums (Fr) in vorsichtiger Zurückhaltung geübt. Sollte dieser so robust ausfallen wie von den bisherigen Datenpunkten indiziert, sei die Befürchtung diverser Marktteilnehmer, dass die FED noch öfter und vor allem stärker an der Zinsschraube drehen könnte als bisher antizipiert. Vor diesem Hintergrund habe sich das Dreiergespann aus DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) über den Tag hinweg als richtungssuchend erwiesen, bevor zumindest letztere beiden sich gegen Handelsende noch in positives Terrain gerettet hätten.



Im Rohstoffbereich habe der Ölpreis angesichts der gegenwärtigen Zinssorgen weiter Federn lassen müssen. Ein Fass der Nordseesorte Brent werde aktuell für rund USD 82,70 je Fass gehandelt. Indes würden sich sowohl Gold als auch der Bitcoin in den vergangenen 24 Stunden nahezu unverändert bei USD 1.815 je Feinunze bzw. USD 21.740 je "Coin" präsentieren.



Am heutigen Morgen würden Asiens Aktienmärkte mit gemischten Vorzeichen handeln.



Für heute stünden neben Unternehmensmeldungen, insbesondere aus Europa, mit den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe ein weiterer wichtiger Datenpunkt zur Einschätzung der konjunkturellen Lage der USA auf der Agenda. (09.03.2023/ac/a/m)





Makroseitig sei hierbei die deutsche Industrieproduktion für Januar im Mittelpunkt gestanden, wobei diese im Monatsvergleich mit einer Steigerung von 3,5% äußerst positiv überrascht habe. Analysten hätten hier im Schnitt lediglich mit einem Zuwachs von 1,5% gerechnet. Unternehmensseitig hätten vor allem Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) (+7,6%) und ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) (+6,8%) ihre jeweiligen Leitindices gestützt. Während der deutsche Autobauer und Zulieferer trotz schwacher Zahlen mit einem optimistischen Ausblick bei den Anlegern gepunktet habe, habe das Ergebnis der österreichischen ANDRITZ auf ganzer Linie überzeugt.Vor diesem Hintergrund hätten es sowohl der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als auch der marktbreite EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) moderat zuzulegen vermocht. Mit einem Plus von 0,54% habe allerdings der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) die Gewinnerliste angeführt.