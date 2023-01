Die Aktienmärkte hätten durchaus erleichtert reagiert, zumal die Richtung (nämlich sukzessive nach unten) stimme und die Teuerungsrate bereits erheblich weniger bedrohlich als noch in den Sommermonaten 2022 aussehe. Dies spiegle sich auch in dem vom Markt erwarteten US-Zinspfad wider: Aktuell würden 90,6% der Marktteilnehmer nur noch mit einem kleinen Zinsschritt in Höhe von 0,25 Prozentpunkten auf der nächsten FED-Sitzung am 1. Februar rechnen.



Zudem nähre dies auch die Hoffnung auf eine wirtschaftlich weichere Landung, zumal ja auch der jüngste US-Arbeitsmarktbericht vom 06. Januar eine gewisse Beruhigungspille verabreicht habe: Die Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze scheine langsam zurückzugehen und auch die Lohnentwicklung dürfte sich etwas beruhigen. Beides sei wichtig, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, ohne die US-Wirtschaft zwangsläufig in eine tiefe Rezession zu stürzen.



Jenseits von Inflationsdaten und Zinserwartungen dürfte die heute startende US-Berichtssaison für frischen Wind in der Themenlandschaft sorgen. Wie aus dem Chart der Woche ersichtlich sei, befinde man sich gerade zu Beginn des wichtigen Einflussfaktors und die kommenden Wochen würden interessante Einblicke in die Bücher der großen Unternehmen gestatten. Den traditionellen Startschuss würden heute wieder die größten US-Banken liefern - Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388), Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V), J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) und Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949).



Insgesamt würden die Analysten für die US-Bankenlandschaft erwarten, dass sich - wie auch schon im vorangegangenen Quartal - die Zinserträge infolge des gestiegenen Zinsniveaus weiter erhöht bzw. die Nettozinsmargen verbessert hätten. Schon im Vorquartal hätten die großen US-Banken solide berichtet, wobei es dieses Mal auch spannend sein werde, ob die konjunkturelle Abschwächung zu einem Anziehen der Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen geführt habe, welche sich - historisch betrachtet - nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau befinden würden.



Hinzu komme auch, dass mit dem Jahresabschluss 2022 die Unternehmen ihren Ausblick für das aktuelle Jahr vorlegen würden. Aktuell würden die aggregierten Konsensusdaten das Gewinnwachstum für 2023 mit 1% für den EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) und 3% für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) beziffern. Wenngleich diese Werte bereits signifikant unter denen der verhältnismäßig starken Jahre 2020 und 2021 angesiedelt seien, so würden die Analysten hier dennoch die Gefahr eines kurzfristigen Anpassungsbedarfs der Analystenschätzungen nach unten orten. Dementsprechend werde die Q4-Berichtssaison von großem Interesse sein und gleichzeitig als erster Gradmesser dienen, wohin die Reise in Bezug auf die Gewinnentwicklung gehen werde.



Unterm Strich könnten der kurzfristige Anpassungsbedarf bei den Gewinnschätzungen, durchwachsene Datenpunkte bei der wirtschaftlichen Entwicklung sowie die in den nächsten Monaten noch anstehenden Zinsschritte das Marktsentiment wieder etwas belasten. Allerdings würden die Analysten für den weiteren Jahresverlauf und für das Gesamtjahr 2023 aufgrund der sich aufhellenden Belastungsfaktoren weiterhin optimistisch gestimmt bleiben. (13.01.2023/ac/a/m)







