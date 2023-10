Die US-Börsen hätten zu Wochenbeginn dem neu aufgeflammten Nahost-Konflikt getrotzt und auch am gestrigen Dienstag Kursgewinne verbuchen können, wenn auch nicht mit der Dynamik wie in Europa. Zuletzt habe die Hoffnung auf eine weitere Zinspause der US-Notenbank die Furcht vor Kursverlusten aufgrund der Angriffe der palästinensischen Hamas auf Israel verdrängt. Der Chef der regionalen Notenbank von Atlanta habe am Dienstag bekräftigt, dass die Leitzinsen in den USA wohl nicht weiter angehoben werden müssten. Die Geldpolitik der Federal Reserve sei inzwischen restriktiv genug, um die Inflation wieder in Richtung 2% zu treiben. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X), der als sehr zinssensitiv gelte, habe die US-Börsen mit einem Plus von 0,56% daher angeführt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe ebenso zulegen können wie der New Yorker Leitindex Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420). Am Ende habe ein Plus von 0,52% bzw. 0,40% zu Buche gestanden.



Die asiatischen Börsen würden sich am heutigen Mittwoch einheitlich im grünen Bereich zeigen. Die Spanne reiche aktuell von einem leichten Plus von 0,1% (Topix, Japan) bis zu einem Zuwachs von 1,7% (Hang Seng, Hongkong). Die Frühindikatoren für die europäischen Aktienmärkte könnten dieser Dynamik nichts abgewinnen und würden aktuell einen negativen Handelsstart im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen signalisieren. Datenseitig dürften die Impulse erneut aus den USA kommen: Im heute zur Veröffentlichung anstehenden FED-Protokoll werde es vor allem darauf ankommen, wie das in den Prognosen widergespiegelte "high for longer"-Szenario diskutiert werde. Handle es sich dabei um ein aktives Bekenntnis und bewusstes Signal oder nur um die Wiedergabe der aktuellen Stimmungslage?



Nach der Entscheidung Israels, die Förderung im Tamar-Gasfeld wegen der anhaltenden tödlichen Angriffe aus dem Gazastreifen einzustellen, seien die Gaspreise in Europa deutlich gestiegen. Am Dienstag habe der richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat bis zu EUR 49,80 Euro pro Megawattstunde (MWh) gekostet. Das seien rund 13% mehr als am Vortag gewesen. Die Preise für die Nordseesorte Brent und die leichte US-Sorte WTI hätten sich unterdessen gestern mit minus 0,65% bzw. plus 3,87% in die entgegengesetzte Richtung bewegt.



Der Goldpreis habe seine Vortagesgewinne weitgehend halten können. Der schwächere Dollar und die Aussicht auf möglicherweise ausbleibende weitere Zinserhöhungen hätten das Edelmetall leicht gestützt. Der Bitcoin sei hingegen nicht gefragt gewesen und notiere aktuell bei rund USD 27.100. (11.10.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Mit einer Erholungsrally haben die europäischen Börsen am gestrigen Dienstag den schwachen Wochenauftakt vergessen gemacht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ungeachtet der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas hätten die Leitindices quer durch die Bank deutlich zugelegt. Das Sektortableau sei klar von Reise- und Freizeitwerten angeführt worden, während die Gewinne in den Sektoren Öl & Gas sowie Gesundheit am geringsten ausgefallen seien. Nach einem verlustreichen Wochenauftakt habe der deutsche Leitindex DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Dienstagabend mit einem Plus von 1,95% geschlossen. Damit habe sich der Leitindex wieder dem Niveau vom Monatsbeginn genähert. Ähnlich gut entwickelt hätten sich der EURO STOXX (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) und der ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191), die um 2,25% bzw. 1,91% zugelegt hätten. Letzterer notiere seit gestern wieder über dem Niveau zu Jahresbeginn.