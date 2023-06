In den USA seien gestern die wichtigsten Leitindices ebenfalls mit Abgaben in die neue Woche gestartet. Am Montag seien die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen geblieben. Datenseitig seien die Baubeginne und -genehmigungen für den Mai veröffentlicht worden und hätten positiv überrascht, was für eine Stabilisierung des US-Immobilienmarkts spreche. Heute stehe die halbjährliche Anhörung von FED-Präsident Jerome Powell vor dem Kongress an.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während Japan fester notiere, würden die Indices der chinesischen Börsen mit Abschlägen handeln.



Für das Reich der Mitte hätten sich die Märkte zuletzt umfassendere konjunkturunterstützende Maßnahmen erwartet. Das Nichtzustandekommen eines groß angelegten Konjunkturprogramms nähre die Sorgen hinsichtlich der globalen Konjunktur und habe gestern die Ölpreise belastet. Europäisches Erdgas (bezogen auf den niederländischen TTF-Monatsfuture) habe sich gestern dagegen um knapp 11% auf EUR 38,71 je MWh verteuert und damit seinen Anfang Juni begonnenen Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Notierungen würden insgesamt gut unterstützt bleiben, zumal die gegenüber dem Vorjahr wegen gut gefüllter Speicher stark gesunken Preise die Nachfrage wiederbeleben würden, vor allem seitens der LNG-Einkäufer aus Asien. Gleichzeitig sei mit den beschädigten russischen Pipelines sowie der Stillegung der größten Förderstätte Europas, des niederländischen Groningen-Gasfelds ab 1. Oktober, das Angebot in Europa deutlich eingeschränkt. Die sukzessive Stilllegung von Kohlekraftwerken und der Bedarf schnell reaktivierbarer konventioneller Stromerzeuger wie Gaskraftwerke zur Ergänzung des stark schwankenden Angebots aus Erneuerbaren führe ohnehin zu einer strukturell höheren Gasnachfrage. Der europäische Gasverbrauch könnte durch etwaige niedrige Wasserstände über die Sommermonate noch weiter steigen, zumal sich dadurch üblicherweise die Erzeugungsleistung aus Wasser- und Kernkraftwerken verringere.



Gold habe sich gestern etwas vergünstigt und notiere heute Morgen bei rund USD 1.935 je Unze. Bitcoin koste nach einem Plus von 2,5% etwas unter USD 29.000. (21.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An den Börsen in Europa stand am gestrigen Dienstag vor allem die Chemiebranche im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Hier habe die Gewinnwarnung beim deutschen Spezialchemieunternehmen LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) die Rezessionssorgen genährt und negativ auf die konjunktursensitiveren Titel der Branche abgestrahlt. Auf Sektorebene - bezogen auf den STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) - sei es mit den Chemiewerten aggregiert um 0,9% abwärts gegangen. Ein Gegengewicht habe der deutsche Kunststoffhersteller Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) gebildet, an dem Berichten zufolge der arabische Ölkonzern Adnoc interessiert sei.