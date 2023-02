Die Aktien von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) würden heute um fast 1,5% fallen, nachdem sich der CEO der Verteidigungssparte zu den Eurofighter-Bestellungen geäußert habe. Trotz eines Plans zur Steigerung der Produktion von Kampfflugzeugen und anderen Verteidigungssystemen könne die Regierung Verträge und neue Aufträge nicht erfüllen, sodass die Produktionslinien nicht voll ausgelastet seien.



Moody's stufe die Kreditwürdigkeit von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) aufgrund der schwachen Aussichten für das nächste Jahr und der Probleme im Management des Unternehmens herab. Das langfristige Rating sinke von A2 auf A3. Die Aktie verliere heute fast 1,2%.



Die Futures würden am Montag moderat im Minus notieren. (20.02.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erste Handelssitzung an den europäischen Märkten in dieser Woche bringt eine moderate Verschlechterung der Stimmung angesichts der reduzierten Anlegeraktivität aufgrund der Feiertage in den USA und Kanada, so die Experten von XTB.Im Wirtschaftskalender würden heute Daten fehlen, die eine erhöhte Volatilität auf dem Markt verursachen könnten. Die Aufmerksamkeit der Anleger verlagere sich auf einzelne börsennotierte Unternehmen.Unternehmensnachrichten und Empfehlungen von Banken: