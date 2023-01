Frische Impulse für die Aktienmärkte seien mit der nahenden Berichtssaison zu erwarten, deren Auftakt die US-Banken diesen Freitag machen würden. Aus dem Handel seien die wichtigsten US-Leitindices letzten Endes mit klaren Aufschlägen. gegangen Sektorseitig hätten in Übersee - bezogen auf den S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) - Zyklischer Konsum (+1,2%), Grundstoffe (+1,0%) und Gesundheit (+0,9%) an der Spitze gestanden. Das Schlusslicht hätten die Titel des Defensiven Konsums und Versorger gebildet, welche ein Plus von jeweils lediglich +0,1% erzielt hätten.



An den Rentenmärkten hätten sich die US-Staatsanleihen gestern deutlich erholt, deren Rendite um zehn Basispunkte auf über 3,60% gesprungen sei.



Die Börsen in Asien würden heute Morgen im Gefolge freundlicher US-Märkte im positiven Terrain notieren. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsauftakt an Europas Börsen ebenfalls einen festeren Start erwarten lassen.



Die Ölpreise hätten gestern leicht zulegen können. Im Fokus stehe hier die globale Nachfrage im Lichte der weltweiten konjunkturellen Abschwächung. Neben der Weltbank habe sich hierzu auch der Internationale Währungsfonds (IWF) geäußert, welcher davon ausgehe, dass in diese Jahr ein Drittel der Staaten in eine Rezession schlittern dürfte. Ebenfalls leicht fester gezeigt habe sich Gold, wo die Feinunze heute Morgen bei rund USD 1.875 notiere. (11.01.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa gingen nach einem starken Wochenauftakt am gestrigen Dienstag fast allesamt mit leichten Abschlägen aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auf die Stimmung hätten Aussagen von zwei FED-Offiziellen gedrückt, wonach die US-Notenbank die Zinsen jenseits der 5%-Marke anheben müsse, um der Inflation Herr zu werden. FED-Präsident Powell habe den Ausblick hinsichtlich des Ausmaßes weiterer Zinsanhebungen bei einem Forum in Stockholm nicht direkt kommentiert, aber die Priorität der Inflationsbekämpfung betont. Nicht gerade für Euphorie sorge auch die Weltbank, welche ihre Prognose für das globale Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr auf +1,7% revidiert habe. Im Juni vorigen Jahres sei sie noch von einem doppelt so hohen Wert ausgegangen.