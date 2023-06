Citi habe seine Empfehlung für E.ON-Aktien (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) von zuvor "neutral" auf "kaufen" erhöht, basierend auf der prognostizierten Margensteigerung im Bereich der Lieferung und des Netzwerks. Darüber hinaus stelle die Bank fest, dass E.ON es geschafft habe, Kosten an Kunden weiterzugeben, ohne die Zahlungsmoral negativ zu beeinflussen, und prognostiziere ein "gesundes Maß" an Liefermargen angesichts fallender Rohstoffpreise. Laut Citi werde E.ON mit einem Aufschlag von knapp 16% gegenüber seinem gesamten regulierten Vermögensbestand gehandelt. Das Kursziel liege bei 12,70 Euro.



E.ON teste derzeit die Niveaus des Gaps vom 18. Mai 2023.



UBS habe auch seine Bewertung für Bilfinger-Aktien (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) erhöht. Eine neue Bewertung "kaufen" mit einem Kursziel von 42 Euro pro Aktie habe die Aktien des Unternehmens um 11% angehoben. Wie die Banker berichten würden, habe Bilfinger Potenzial nach oben, und die "Kaufen"-Bewertung werde durch das günstige Risiko-Ertrags-Verhältnis unterstützt. Dies werde hauptsächlich durch eine Verbesserung der Aufträge und die Nachfrage nach Dienstleistungen im Zusammenhang mit Energieeffizienz und Dekarbonisierung vorangetrieben.



UBS stelle fest, dass die aktuelle Bewertung des Unternehmens die EBIT-Marge auf 4% festlege und damit das Potenzial von 5-6% ignoriere. Die Pläne zur Verbesserung der Margen durch Kostensenkungen und die Reduzierung der Exposition gegenüber risikoreichen Projekten sollten die Aktien in Zukunft unterstützen. Der Vermögensverwalter erwarte, dass die Prognose für 2023 unverändert bleibe und das Unternehmen sich auf die Generierung von FCF (freiem Cashflow) konzentriere, der in den letzten Jahren schwach gewesen sei.



Die Aktien des Unternehmens hätten jüngste Rückgänge in der Zone, die durch die EMAs definiert sei, abgebremst.



Die Aktien von Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) seien um 0,5% gestiegen, nachdem das deutsche Biotechnologieunternehmen eine Zahlung für den ersten Patienten erhalten habe, der an einer Phase-1-Studie eines gemeinsam mit Bayer entwickelten Programms zur Nierenerkrankung teilnehme. (29.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Donnerstagssitzung auf dem europäischen Kontinent bringt eine leicht verbesserte Anlegerstimmung, berichten die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleibe relativ nahe an den gestrigen Schlusskursen und erwarte den Inflationsbericht (CPI) aus Deutschland, der um 14:00 Uhr veröffentlicht werde. Ein wenig später würden die Anleger Makrodaten aus den USA erfahren, darunter das BIP und der Bericht über den Verbraucherausgaben.Die Stimmung in Europa während der Handelssitzung am Donnerstag sei überwiegend positiv. Dies bedeute jedoch nicht, dass es keine Sektoren mit deutlich schlechter Stimmung gebe. Dazu würden Metall-/Bergbau und Schifffahrt gehören.