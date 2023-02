Anleger seien mit der Entscheidung sowie dem weiteren Fahrplan der EZB sichtlich zufrieden gewesen und so hätten Europas Leitindices ihre zuvor erzielten Gewinne nach der Verkündung weiter ausgebaut. Schlussendlich habe der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) den Handelstag mit einem Plus von 1,7% beendet, während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sogar nördlich der 2%-Marke rangiert habe.



Auch die US-Börsen hätten mehrheitlich an die positiven Vorgaben Europas angeknüpft. Für Unterstützung habe hier noch zusätzlich ein Anstieg der Auftragseingänge der US-Industrie gesorgt, wenngleich dieser etwas unter den Erwartungen zu liegen gekommen sei. Vor diesem Hintergrund habe sich der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 1,5% fester präsentiert, während der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sogar um satte 3,6% höher gehandelt worden sei. Letzterer habe kräftigen Rückenwind durch den Kurssprung von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) (+23,1%) erhalten, welche mit übertroffenen Konsensusschätzungen, weiter steigenden Nutzerzahlen, den anstehenden Restrukturierungen und Kosteneinsparungen sowie dem zusätzlichen Aktienrückkaufprogramm Investor mehr als überzeugt habe. Lediglich der mit Standardwerten bestückte DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe leichte Abgaben aufgrund unter anderem eines enttäuschenden Ausblicks von Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) (-3,3%) verzeichnet.



Am heutigen Morgen würden Asiens Aktienmärkte ein gemischtes Bild abgeben. Während der koreanische KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) und der japanische TOPIX in positivem Terrain notieren würden, herrsche nach der letzten Rally sowohl beim CSI 300 (Festland-China) als auch beim HSCE (Hongkong) (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) Abgabedruck.

Im Rohstoffbereich habe Öl den Trend der vergangenen Tage fortgesetzt und notiere mit leichten Abschlägen. Ein Fass der Nordseesorte Brent werde aktuell für rund USD 82 gehandelt. Sowohl Gold als auch der Bitcoin hätten sich innerhalb der letzten 24 Stunden träge bei USD 1.915 je Feinunze bzw. USD 23.500 je "Coin" präsentiert. (03.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem Zinsentscheid der FED am Mittwoch war gestern die EZB am Zug, wobei größere Überraschungen ausblieben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Zinsanhebungsschritt der europäischen Währungshüter in Höhe von 50 Basispunkten (BP) sei von Marktteilnehmer weitestgehend antizipiert worden. Auch die vermeldete Intention bei der kommenden März-Sitzung weitere 50 BP anzusetzen habe keinen Schrecken verbreitet. Die Frage, bei welchem Leitzinsniveau man schlussendlich den Zinsanhebungszyklus beenden wolle, sei weiterhin unbeantwortet geblieben, jedoch seien Details zur anstehenden Reduktion der Anleihe-Reinvestitionen bekannt gegeben worden.