Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Analysten von Postbank Research haben zwar auf die Risiken einer durch die Energiekrise ausgelösten Rezession für europäische Banktitel hingewiesen, sind aber der Ansicht, dass die jüngsten Entwicklungen zu einer Verbesserung des Umfelds geführt haben.



Die beiden Hauptgründe dafür seien die Haushaltsausgaben und die höheren Renditen in allen Laufzeiten, die auf steigende Zinsmargen hindeuten könnten. Abgesehen von der Großen Finanzkrise, der Eurokrise und der Pandemie seien die europäischen Banken noch nie so günstig gehandelt worden wie derzeit. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten zwölf Monate betrage aktuell 6,7x, was einem Abschlag von etwa 40% gegenüber dem allgemeinen Markt entspreche. Die Gewinnschätzungen seien ebenfalls nach oben korrigiert worden, und Banken könnten auf dem besten Weg sein, im Jahr 2023 eine jährliche Cash-Rendite von 10% zu erzielen.



Europäische Bankaktien würden derzeit von fundamentalen positiven Einflüssen und einem hohen Bewertungsabschlag profitieren. (Ausgabe vom 03.10.2022) (05.10.2022/ac/a/m)



