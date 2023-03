Bonn (www.aktiencheck.de) - Seit Jahresanfang legte der europäische Bankensektor fast doppelt so stark zu wie andere Aktiensektoren, so die Analysten von Postbank Research.Auch wenn der starke Anstieg der Volatilität Ende letzter Woche den globalen Bankensektor in den Fokus gerückt habe, würden die Analysten davon ausgehen, dass der Verkaufsdruck durch die spezifischen Ereignisse einer regionalen US-Bank ausgelöst worden sei und nicht die allgemeine Verfassung des Bankensektors reflektiere. Die Analysten würden weiter mit einem anhaltend starken Ertragswachstum für europäische Banken und damit Rückenwind für eine überdurchschnittliche Performance rechnen.Selbst nach der zuletzt überdurchschnittlichen Kursentwicklung würden europäische Banken interessant bewertet bleiben. (Ausgabe vom 13.03.2023) (14.03.2023/ac/a/m)