Bonn (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang letzter Woche zeigten europäische Banken mit die schwächsten Wertentwicklungen europäischer Aktien, da die Schieflage mehrerer amerikanischer Banken Liquiditätsängste auslöste, so die Analysten von Postbank Research.



Grundsätzlich würden aber gute Gründe dafür sprechen, dass europäische Banken vergleichsweise robust aufgestellt sein sollten. Dies sei in erster Linie einer besseren Liquiditätsausstattung und niedrigen Anleihebeständen (20%) geschuldet. SVB habe fast 70% seiner Einlagen in Anleihen investiert.



Nach Meinung der Analysten seien die größten Risiken für europäische Banken ein abnehmendes Ertragspotenzial und globale Ansteckungsrisiken. Angesichts der soliden Fundamentaldaten europäischer Banken würden die Analysten weiterhin eine Erholung ihrer Bewertungen auf historische Durchschnittswerte erwarten. Der aktuelle Abschlag beim KGV von rund 30% werde ergänzt durch eine Aktionärsrendite von 9% (Dividenden + Rückkäufe). Fazit: Trotz Volatilität würden die Bewertungen interessant und die Aktienrenditen europäischer Banken positiv bleiben. (20.03.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.