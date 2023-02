Die Gewinne europäischer Banken würden zu den stärksten am Markt gehören und dürften künftig weiter steigen. Der Markt unterschätze, wie stark die Institute von positiven Zinssätzen profitieren würden. Es werde mehrere Jahre dauern, bis ihre Bilanzen neu bewertet seien. Selbst wenn die Zinsen ihren Höchststand erreicht hätten, würden die Gewinne wahrscheinlich weiterhin steigen.

Was mehr überrasche als die hohen Gewinne: In den Bilanzen der europäischen Banken würden sich noch beträchtliche, nicht genutzte Rückstellungen aus der Corona-Pandemie befinden. Darüber hinaus seien vergangenes Jahr im Vorfeld der stark antizipierten Rezession, die für Ende 2022 erwartet worden sei, erhebliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden. Zwar werde die Wirtschaft wohl langsam oder gar nicht wachsen. Da die Rationierung von Energie nicht nötig gewesen sei, scheine eine tiefe und lange Rezession aber weitgehend vermieden worden zu sein. In diesem Jahr würden die enormen Rückstellungen daher zunehmend in die Gewinne der Banken zurückfließen.



Algebris Investments gehe davon aus, dass die Banken im Jahr 2023 die höchsten Gewinne seit einem Jahrzehnt erzielen würden. Danach sehe Algebris Investments weiteres Steigerungspotenzial. Die Dividendenrenditen lägen bei 7 Prozent, Tendenz aufwärts. Dazu kämen noch Aktienrückkäufe.



Während in allen anderen Sektoren höhere Zinssätze die Erträge belasten würden, würden die Banken deutliche Steigerungen verzeichnen. Die Branche sei außerdem historisch niedrig bewertet: Ihre Aktien würden zum Sechsfachen der künftigen Gewinne gehandelt. Selbst als es den Instituten nach der globalen Finanzkrise ein Jahrzehnt lang schlecht gegangen sei, habe der Durchschnitt eher beim Zehnfachen gelegen.



Der geldpolitische Zyklus habe sich geändert. Größtenteils würden die Anleger aber immer noch über Portfolios verfügen, die für eine andere Zeit konstruiert worden seien. Es sehe immer mehr so aus, als müssten sie sich neu positionieren. Investitionen in Finanztitel - egal ob Anleihen oder Aktien - schienen dabei der richtige Weg zu sein. (13.02.2023/ac/a/m)







