Der Immobilienkonzern LEG (ISIN DE000LEG1110/ WKN LEG111) verbreite Zuversicht für 2024. Dank gestiegener Mieten und sinkenden Leerständen sei das operative Geschäft bereits 2023 ordentlich gelaufen, sodass die Ertragskennzahl AFFO mit EUR 181,2 Mio. über der Prognosebandbreite von EUR 165 Mio. bis EUR 180 Mio. gelegen habe. Nichtsdestotrotz hätten Abwertungen des Immobilienbestands um 11,9% für einen Verlust von rund EUR 1,5 Mrd. sowie einen erhöhten Verschuldungsgrad (LTV) von 48,4% gesorgt.



Nachdem für 2022 keine Dividende gezahlt worden sei, sollten für 2023 als Zeichen der Zuversicht EUR 2,45 je Aktie ausgeschüttet werden. Im laufenden Jahr sollten die Mieten um 3,2% bis 3,4% gesteigert werden, der AFFO werde zwischen EUR 180 Mio. bis EUR 200 Mio. in Aussicht gestellt. 100% des AFFO sowie ein Teil eventueller Netoverkaufserlöse sollten auch für 2024 an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Auch erwarte das Unternehmen, dass der Transaktionsmarkt wieder anspringen werde. Der Aktienkurs habe rund 5% im Plus gelegen.



Heute beginne die Zeichnungsfrist für Aktien der Parfümeriekette Douglas. Bis zum 19. März würden bis zu 34,6 Mio. Aktien in einer Spanne von EUR 26 bis EUR 30 angeboten, womit das Unternehmen mit EUR 2,8 Mrd. bis EUR 3,1 Mrd. bewertet werde.



Eine hohe Nachfrage nach Cloud-Infrastrukturkapazitäten infolge des KI-Booms habe Oracle (ISIN US68389X1054/ WKN 871460) in Q3 2023/24 einen über den Erwartungen liegenden Gewinn von USD 1,41 je Aktie beschert. Die Aktie habe rund 10% zugelegt.



In der Währungsrelations EUR/USD habe sich gestern wenig Bewegung gezeigt. Die Ölpreise hätten trotz weiterhin schwächelnder Nachfrage leicht zulegen können. Der Bitcoin sei weiter auf Rekordkurs geblieben und habe erstmals die Marke von USD 72.000 geknackt. (12.03.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die neue Börsenwoche startete an den europäischen Aktienmärkten nach den Kursanstiegen der Vorwoche überwiegend mit Gewinnmitnahmen, so die Analysten der Nord LB.Vor allem Chipwerte hätten gestern Federn lassen müssen. Auch an der Wall Street habe Vorsicht unter den Anlegern geherrscht, denn die heute zur Veröffentlichung anstehenden Verbraucherpreise seien bereits in den Fokus gerückt.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,38% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,93% gefallen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um +0,20% gestiegen.