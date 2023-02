In diesem schlussendlich freundlichen Umfeld hätten die europäischen Aktienindices den Börsentag höher beendet. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem Plus von 1,13% im Vergleich zum Vortag geschlossen, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursanstieg in Höhe von 1,66% deutlich besser ergangen sei. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe die Ziellinie zu Handelsschluss mit einem Kursplus in Höhe von 1,19% überquert. Zwar auch positiv, aber klar schaumgebremster hätten sich die US-Aktienindices entwickelt: So habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss einen Kursanstieg von 0,22% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Kurszuwachs von 0,31% marginal besser performt habe. Vergleichsweise gut, aber klar unter den europäischen Benchmarks sei es den US-Tech-Werten ergangen, wobei der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke mit einem Plus von 0,74 % aus dem Handel ging.



An den Rohstoffmärkten habe der Ölpreis nicht von der freundlichen Stimmung profitieren können. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs wenig verändert, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent etwas über USD 82,50 je Fass angesiedelt sei. Gold sei im gestrigen Umfeld nur ein wenig gefragt gewesen und notiere aktuell rund um USD 1.815 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe hingegen seine Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt und notiere heute Morgen bei rund USD 23.400.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren, wobei sie aber im Vergleich zum Vortag zumeist wenig verändert zwischen negativem und positivem Terrain schwanken würden.



Was den heutigen Datenkalender betreffe, so stünden neben den finalen BIP-Zahlen für Österreich vor allem die vorläufigen Verbraucherpreisdaten für Februar aus Frankreich und Spanien sowie das US-Konsumentenvertrauen ebenfalls für Februar am Programm. Zudem drehe sich auch der Datenreigen der Berichtssaison munter weiter, wobei sich auch heute wieder Unternehmen aus der ersten Reihe sowohl aus Europa als auch aus den USA in den Startlöchern befinden würden. (28.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem in der Vorwoche die klar höher als erwartet ausgefallenen Teuerungsdaten die Sorgen vor einem weiter rigiden Zinskurs der US-Notenbank geschürt hatten und sich zudem auch noch Mitglieder der FED für weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hohen Inflation ausgesprochen hatten, kam es gegen Ende der Woche zu einem Abverkauf an den internationalen Börsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Umso erfreulicher sei es gewesen, dass die europäischen Aktienmärkte überraschend freundlich in die neue Woche gestartet seien. Auch wenn mit der Eröffnung der US-Börsen wieder mehr Volatilität in den gestrigen Handelstag gekommen sei und die Aktienmärkte ihre erzielten Höchststände nicht über die Ziellinie hätten retten können, so sei es dennoch ein erfreulicher Wochenauftakt gewesen. Offensichtlich gebe es immer noch genügend Liquidität, die an der Seitenlinie warte, um investiert zu werden, wodurch die bisherigen Rücksetzer schnell als Kaufgelegenheiten genutzt worden seien. Die US-Wirtschaft habe sich zuletzt als wesentlich robuster präsentiert als erwartet und somit in Kombination mit der nach wie vor sehr hohen Inflation und den falkenhaften Aussagen der Notenbanker den Anlegern einiges an Kopfzerbrechen bereite. Für etwas Entspannung habe neben der Einigung zwischen der EU und UK in der Nordirlandproblematik auch der deutlicher als erwartet ausgefallene Rückgang der Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im Januar für die USA gesorgt. Anstelle der erwarteten 4,0% seien die Bestellungen um 4,5% gefallen, wodurch sich auch der aktuell nach unten revidierte Dezember-Anstieg von 5,1% zumindest etwas relativiee. Allerdings ändere dies nichts daran, dass die Anlegerstimmung im Spannungsverhältnis zwischen einer sanften Landung der Konjunktur und den wieder größer gewordenen Zinsängsten fast schon manisch-depressiv hin- und herschwanke.