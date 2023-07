Die US-Börsen seien mit moderaten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet, allerdings hätten sich die Anleger mit Blick auf die neuesten Inflationsdaten, die am Mittwoch veröffentlicht würden, vermehrt abwartend gezeigt. Von den Verbraucherpreisen würden weitere Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erwartet. Die jüngsten Konjunkturdaten, zuletzt die Arbeitsmarktdaten am Freitag, hätten gezeigt, dass die US-Wirtschaft weiterhin robust sei. Am Markt werde daher erwartet, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung Ende Juli die Zinsen weiter anheben werde, nachdem sie im Juni eine Pause im Zinserhöhungszyklus eingelegt und den Leitzins konstant gehalten habe. Die FED-Vertreterinnen Loretta Mester und Mary Daly hätten gestern die Zinserhöhungssorgen mit weiteren hawkishen Aussagen untermauert. Diese hätten den Markt aber nur noch minimal bewegt, da die Aussagen letztlich nur Altbekanntes wiederholt hätten. Inwieweit sich das derzeit hohe Zinsniveau auf die Unternehmensgewinne in den USA ausgewirkt habe, dürfte nicht zuletzt die anstehende Berichtssaison zeigen.



Die asiatischen Aktienindizes würden sich heute Morgen nahezu geschlossen mit Aufschlägen präsentieren, wobei insbesondere die Aktien aus Hongkong positiv hervorstechen würden. Die ersten vorbörslichen Indikationen für Europa würden auf einen positiven Handelsstart hindeuten.



Die Ölpreise seien am Montag um jeweils mehr als ein Prozent bei schwachem Sentiment gefallen, wobei die Kürzungen der Rohöllieferungen durch die führenden Ölexporteure Saudi-Arabien und Russland die Verluste begrenzt hätten. Heute Morgen koste ein Fass der Nordseesorte Brent USD 78. Gold habe sich im Gegensatz dazu robust gezeigt und notiere heute Morgen bei ca. USD 1.930 je Unze. Der Bitcoin habe sich trotz kurzfristiger Schwächephase wieder über die Marke von USD 30.450 vorkämpfen können. (11.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den eindeutigen Kursverlusten in der Vorwoche konnten sich die europäischen Börsen wieder stabilisieren und im Fall des EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch Gewinne verbuchen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die makroökonomischen Vorgaben hätten aber alles andere als eindeutig positive Impulse geliefert: Im Mittelpunkt des gestrigen Interesses sei der Sentix-Indikator gestanden, der Einblicke in die konjunkturelle Stimmungslage in der Eurozone gebe. Die Zahlen für den Monat Juli würden ein weiterhin verhaltenes Sentiment zeigen. In Zahlen ausgedrückt entspreche dies einem Rückgang von -17 auf -22,5 Punkte, während im Vorfeld -18 Punkte erwartet worden seien. Damit folge die jüngste Veröffentlichung dem negativen Trend, der in der ersten Jahreshälfte vorgeherrscht habe - man befinde sich aktuell wieder auf dem Stimmungsniveau vom Dezember des Vorjahres. Der EURO STOXX 50 habe ebenso wie der DAX wieder in die Gewinnzone zurückkehren können, nachdem beide Indices in der vergangenen Woche ihr vorläufiges Jahrestief erreicht hätten. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) sei nach Börsenschluss gestern um 0,42% tiefer gestanden.