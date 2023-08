Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,51% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,58% gesunken. Der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um +0,06% geklettert.



Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy (ISIN DE0007568578/ WKN 756857) profitiere von der Nachfrage nach alternativen Energien und vermeldete für das erste Halbjahr 2023 einen starken Umsatzanstieg um 49,5% auf EUR 57,1 Mio. Das bereinigte operative Ergebnis auf Basis EBITDA sei um 135,3% auf EUR 7,32 Mio. geklettert. Das Management habe seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr auf den oberen Bereich der bisherigen Spannen fixiert. Angepeilt würden nun EUR 107 Mio. bis EUR 111 Mio. beim Umsatz und zwischen EUR 10,5 Mio. und EUR 14,1 Mio. beim bereinigten EBITDA.



Die US-Kaufhauskette Macy's (ISIN US55616P1049/ WKN A0MS7Y) leide unter Rabattschlachten und steigenden Kosten. Viele Kunden würden ihre Ausgaben für Bekleidung und Assesoirs zugunsten der deutlich teurer gewordenen Lebensmittel reduzieren. Im zweiten Quartal 2023 sei der Umsatz y/y von USD 5,6 Mrd. auf USD 5,1 Mrd. geschrumpft. Der Nettogewinn habe USD 71 Mio. erreicht, nach USD 277 Mio. im Vorjahr. Der bereits im Juni reduzierte Ausblick (Umsatz USD 22,8 Mrd. bis USD 23,2 Mrd.; ber. Gewinn je Aktie USD 2,70 bis USD 3,20) sei bestätigt worden.



Der US-Kosmetikkonzern Coty (ISIN US2220702037/ WKN A1WY6X) habe zwar für Q4 2022/23 ein Umsatz- (+16%) und Gewinnplus (ber. EBITDA +25%) präsentiert, aber mit dem Ausblick eines kostenbedingten Gewinnrückgangs für das laufende GJ 2023/24 enttäuscht. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei mit 44 bis 47 Cent nach 53 Cent im abgeschlossenen Geschäftsjahr in Aussicht gestellt worden.



Im Vorfeld des Notenbanktreffens in Jackson Hole habe der Euro gegenüber dem US-Dollar Schwäche gezeigt und sei deutlich unter die Marke von 1,09 USD gefallen. Ölpreise hätten gestern nachgegeben. (23.08.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street drehte nach einem freundlichen Start wieder Richtung Süden, so die Analysten der Nord LB.Die hohen Anleiherenditen sowie Spannung vor den heute anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) hätten auf den Notierungen gelastet. Das Unternehmen gelte als Gewinner des Trends zu Künstlicher Intelligenz, der Aktienkurs sei am Montag um rund 9% gestiegen und gestern zum Handelsstart um weitere 2%, bevor die Anleger Angst vor der eigenen Courage bekommen hätten. Europas Aktienbörsen hätten von dem anfänglichen Plus in den USA profitiert. Nach Handelsschluss hätten die Kurse aber nachgegeben.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,66%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,84% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,46% gestiegen.