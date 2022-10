Die Aktienbewertungen der Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) stünden heute aufgrund der Situation ihrer Tochtergesellschaft Eurowings, deren Piloten heute einen dreitägigen Streik begonnen hätten, unter Druck. Die Aktien des Unternehmens würden jedoch versuchen, den Ereignissen zu trotzen, und um fast 0,6% zulegen.



Die Aktien von Drägerwerk (ISIN DE0005550636/ WKN 555063) würden nach den düsteren Kommentaren des Unternehmens fast 7% verlieren. Anhaltende Lieferkettenprobleme und hohe Materialbeschaffungskosten würden Drägerwerk belasten, und nach einem schwachen Quartal könne das Unternehmen seinen Ausblick für das laufende Jahr nicht aufrechterhalten.



Empfehlungen von Banken:



Die Porsche AG (ISIN DE000PAG9113/ WKN PAG911) erhalte von RBC ein "sector perform"-Rating. Das Kursziel laute 88,00 Euro. (17.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erste Handelssitzung an den europäischen Märkten in dieser Woche bringt höhere Werte für die Aktienindices, so die Experten von XTB.Der Markt konzentriere sich auf die Ergebnisse der US-Unternehmen und neue fiskalische Updates im Vereinigten Königreich.