In den USA habe FED-Gouverneur Christopher Waller am Dienstag vor zu hastigen Zinssenkungen gewarnt und damit die zuletzt am Markt vorherrschende Euphorie gedämpft. Im Schatten dieser Aussage hätten positive Makrodaten gestern weniger Beachtung gefunden: Vom US-Statistikamt seien Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen präsentiert worden. Diese hätten im Vergleich zum Vormonat um 0,6% zugenommen, während Analystenschätzungen von einem schwächeren Wachstum (0,4%) ausgegangen seien. Auch die von der FED veröffentlichten Zahlen zur Industrieproduktion seien positiv ausgefallen: Im Vergleich zum Vormonat habe die Industrieproduktion im Dezember um 0,1% zulegen und damit auch die Erwartungen von 0,0% übertreffen können. Die namhaften US-Aktienindices hätten schließlich einheitlich im Minus geschlossen: Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sowie der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten den Handelstag um jeweils 0,56% tiefer beendet und der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe mit einem Minus von 0,25% geschlossen.



Die schwache Konjunktur in China, gepaart mit einem, aufgrund der starken Wirtschaftsdaten, aufwertenden US-Dollar hätten gestern ihre Spuren am hinterlassen Ölpreis, welcher einen deutlichen Kursrückgang habe verzeichnen müssen. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund USD 78. Auch der Goldpreis habe gestern aufgrund des stärkeren US-Dollars einen Rückgang auf ein Ein-Monats-Tief verzeichnet und handele aktuell bei rund USD 2.000 je Feinunze. Schließlich habe auch der Bitcoin gestern moderate Kursverluste verkraften müssen und handele derzeit bei rund USD 42.600.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen einheitlich schwächer präsentieren. Während Hongkong und Japan nur mit einem leichten Minus handeln würden, befinde sich Festland-China bereits tiefer in den roten Zahlen. Für Europa würden die Frühindikationen eine Eröffnung im Bereich der Vortagesschlusskurse erwarten lassen. Im Datenkalender stünden heute das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung und der Philly Fed Index. (18.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa knüpften die Aktienmärkte an die Abwärtsbewegung vom Vortag an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe 1,68% schwächer geschlossen. Mit einem Minus von 0,84% bzw. 1,0% hätten auch der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) deutlich Federn lassen müssen. Nachdem EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann am Dienstag mit "hawkischen" Aussagen auf sich aufmerksam gemacht habe, sei es gestern Christine Lagarde gewesen, die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen weiter habe schwinden lassen. "Ich weiß, dass einige Leute sagen, dass wir über das Ziel hinausschießen. Ich glaube aber, das größte Risiko wäre, wenn wir die Zinsen zu schnell senken würden", warne die EZB-Chefin. "Denn dann hätten wir all die Mühe der vergangenen 15 Monate verschwendet." Für zusätzliche Belastung hätten enttäuschende Konjunkturdaten aus China gesorgt. Dort habe im vierten Quartal das BIP im Vergleich zum Vorjahr zwar um 5,2% zulegen können, sei aber hinter den Erwartungen von 5,3% zurückgeblieben. Das von der Regierung gesetzte Ziel für 2023 von einem BIP-Wachstum von 5% sei somit zwar erreicht worden, der Ausblick für die chinesische Wirtschaft sei mit den gestern veröffentlichten Daten jedoch noch weiter eingetrübt worden. Das größte Sorgenkind stelle dabei der Immobiliensektor dar, der sich aktuell im Krisenmodus befinde und für Abverkäufe an den Aktienmärkten sorge.