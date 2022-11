Zahlen zum Arbeitsmarkt in den USA stünden heute auf der Agenda. Schätzungen zufolge werde hier ein leichter Anstieg erwartet. Ob positive Überraschungen bei Wirtschaftsdaten nun künftig im Sinne der Börsenkurse seien, oder weiterhin Zinssorgen schüren würden, bleibe abzuwarten. Am gestrigen Handelstag seien nämlich wie erwartet angestiegene Auftragseingänge in der Industrie einer Enttäuschung bei den ISM-Umfragen zum nichtverarbeitenden Gewerbe gegenübergestanden. Alles in allem habe sich jedoch der Abwärtstrend vom Mittwochabend fortgesetzt und so hätten die namhaftesten US-Börsenbarometer auch gestern im roten Terrain geschlossen.



Einzig bei den Anleiherenditen sei es gestern bergauf gegangen, denn auch am Rohstoffmarkt sei es mehrheitlich abwärts gegangen. So habe der Ölpreis gestern um knapp 1% nachgegeben, sei jedoch über Nacht wieder etwas angezogen. Ein Fass der Sorte Brent koste momentan wieder etwas über USD 65. Ein ähnliches Bild habe sich bei Gold gezeigt. Eine Feinunze werde momentan rund um USD 1.645 gehandelt. Bitcoin und Ethereum hätten sich seit den letzten 24 Stunden wenig verändert gezeigt.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während die Börsen in Hong Kong und Festland China deutlich fester notieren würden, präsentiere sich Japans Topix nach dem gestrigen Feiertag heute Morgen schwächer. (04.11.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Zinsentscheid der US-Notenbank fiel am Mittwoch erst nach Handelsschluss in Europa, weshalb die Börsen gestern von Anfang an mit dessen Nachwehen zu kämpfen hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwar sei die Leitzinserhöhung von 75 Basispunkten eigentlich wenig überraschend gekommen, vielmehr seien es die danach getätigten Aussagen über die zukünftige Gangart gewesen, die die Stimmung getrübt hätten. Auch eine angedeutete mögliche Drosselung des Tempos sei davon überschattet worden, dass kein baldiges Ende der Zinsanhebungen zu erwarten sei. So hätten die meisten europäischen Börsen bereits unter Vortageswerten eröffnet und hätten sich davon auch tagsüber nicht mehr erholen können. Daran habe auch nichts geändert, dass die Arbeitslosenquote in der Eurozone im September abermals unverändert geblieben sei.