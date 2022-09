Demgemäß habe der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den Handelstag mit einem Minus von 1,84% beendet, während es ihm sein europäisches Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursrückgang in Höhe von fast 1,85% gleichgetan habe. Auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich dem schwachen Sentiment nicht entziehen können, habe sich aber mit einem Rücksetzer von 1,31% leicht besser zu halten vermocht.



Jenseits des Atlantiks hätten ebenfalls die hawkishen FED-Kommentare aufs Gemüt gedrückt. Anders als in Europa hätten aber die US-Börsen ihre anfänglichen Verluste im Handelsverlauf etwas deutlicher einzugrenzen vermocht. So habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss einen Kursrückgang von knapp 0,35% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Kursrücksetzer von 0,84% deutlich mehr Federn habe lassen müssen. Am meisten seien aber wieder einmal die zinssensitiven Tech-Werte zum Handkuss gekommen, wobei der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke mit einem Minus von 1,17% aus dem Handel gegangen sei.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise gestern leicht zulegen können. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs wieder etwas tiefer, wobei der Preis der Sorte Brent knapp um die Marke von USD 90 je Fass pendele. Gold sei im gestrigen Umfeld wenig gefragt gewesen und notiere aktuell rund um USD 1.670 je Feinunze.



Der Höhenflug der Weltleitwährung US-Dollar gehe derweil ungebremst weiter, was neben den weiter ansteigenden Zinsaussichten vor allem auch an der "sicherer Hafen"-Funktion vor dem Hintergrund der drohenden Rezession in Europa, der schwächelnden chinesischen Wirtschaft und des anhaltenden Ukraine-Kriegs liege. Dementsprechend notiere der Euro aktuell nicht nur unter der Parität, sondern befinde sich im Wechselkursverhältnis zum USD auf dem tiefsten Stand seit rund 20 Jahren. Bezugnehmend auf die Kryptomärkte habe der Bitcoin als bekanntester Vertreter zuletzt wieder Boden gutmachen können und notiere aktuell rund um USD 19.400.



Auch die asiatischen Märkte könnten sich aktuell nicht von den US-Vorgaben des Vortages abkoppeln und würden sich heute Morgen geschlossen im negativen Terrain befinden. (23.09.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte standen gestern ganz im Zeichen der Aufarbeitung des vortägigen US-Zinsentscheides, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die dabei vollführte Leitzinserhöhung von 75 Basispunkten habe zwar kein negatives Überraschungspotenzial geboten, zumal im Vorfeld teilweise auch ein 100 Basispunkte-Zinsschritt im Raum gestanden sei, von Erleichterung habe aber einen Tag später ebenfalls keine Rede sein können. Eher das Gegenteil sei der Fall gewesen. Denn die harte Haltung der US-Notenbank FED in ihrem Kampf gegen die rekordhohe Inflation schlage den Anlegern dies- als auch jenseits des Atlantiks richtiggehend auf den Magen. Vor allem die klaren Worte des FED-Chefs Jerome Powell, dass die Inflationsbekämpfung absolute Priorität habe, selbst wenn dadurch die Konjunktur leide, habe die Hoffnungen der Anleger, dass die FED ihre harte Gangart in Bälde etwas zügeln könnte, wie eine Seifenblase platzen lassen. Im Zuge dessen habe er auch angekündigt, dass weitere hohe Zinsanhebungen bevorstünden. Das habe wiederum die Angst der Investoren vor einer "harten Landung" geschürt, wobei die FED bereits für dieses Jahr die Wirtschaftsprognose (+0,2%) deutlich geringer als noch vor drei Monaten angesetzt habe.Mit diesen wenig erfreulichen Aussichten hätten die europäischen Aktienindices im tiefroten Terrain eröffnet. Zwar hätten die Indices zwischenzeitlich einen Großteil der anfänglichen Verluste abschütteln können, ehe der Gegenwind der schwach eröffnenden Wall Street sowie der sukzessive Anstieg der Renditen an den Anleihenmärkten (die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen befinde sich aktuell mit knapp 3,72% auf den höchsten Stand seit rund 11 Jahren) den Abwärtsdruck in der zweiten Tageshälfte wieder beschleunigt habe und die europäischen Börsenindices nahezu am Tagestief habe schließen lassen.