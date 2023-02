Die Aktien von HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) würden heute mit einem Minus von fast 4% gehandelt, da sich die Marktstimmung verschlechtert habe und J.P. Morgan das Unternehmen auf "underweight" zurückgestuft habe.



Die Aktien von adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) würden derzeit mit einem Minus von fast 12% gehandelt, nachdem das Unternehmen eine schwache Gewinnwarnung veröffentlicht habe. adidas habe gewarnt, dass es 2023 mit einem operativen Verlust von bis zu 700 Millionen Euro abschließen könne, da die Partnerschaft mit dem US-Rapper Ye oder Kanye West, dem Hersteller der Yeezy-Schuhe, beendet worden sei. Der Umsatz des Unternehmens werde in diesem Jahr wahrscheinlich sinken, was Bloomberg auf bis zu 1,2 Milliarden Euro schätze.



J.P. Morgan habe seine Kaufempfehlungen für Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) und Mercedes Benz (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) beibehalten.



Die Futures auf den DAX/ DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) würden zum Wochenausklang deutlich im Minus notieren, was den Index erneut in den Bereich der zuvor durchbrochenen Konsolidierungszone habe fallen lassen. (10.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzte Handelssitzung dieser Woche an den europäischen Aktienmärkten bringt eine Verschlechterung der Stimmung mit sich, da die Investoren auf die hawkishen Kommentare der EZB- und FED-Banker und die nachlassende Aufwärtsdynamik reagieren, so die Experten von XTB.Die Stimmung sei auch durch die Raketenangriffe Russlands getrübt worden. Was den Wirtschaftskalender betreffe, so würden sich die Anleger auf den kanadischen Arbeitsmarktbericht sowie auf die ersten Stimmungsdaten aus den USA konzentrieren. Mehrere Banker der FED und der EZB würden sich ebenfalls zur aktuellen makroökonomischen Lage und zur Geldpolitik äußern.