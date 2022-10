Wien (www.aktiencheck.de) - Europas Aktienmärkte knüpften gestern an die Erholungsbewegung des vergangenen Freitags an und beendeten das Handelsgeschehen klar nördlich der schwarzen Linie, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Heute Morgen würden sich Asiens Aktienmärkte deutlich fester präsentieren, die Märkte in Hongkong sowie Festland-China würden heute allerdings geschlossen bleiben. Die vorbörslichen Indikationen würden für Europa einen überaus freundlichen Handelsauftakt erwarten lassen.Im Rohstoffbereich habe der Ölpreis der Sorten Brent und WTI gestern zwischenzeitlich um USD 3 je Barrel zugelegt. Laut Medienmeldungen erwäge die OPEC+ bei ihrem morgigen Treffen in Wien, die Fördermenge um mehr als 1 Mio. Barrel pro Tag zu kürzen. Dies würde den drastischsten Produktionseinschnitt des Kartells seit Beginn der Corona-Krise darstellen. Indes seien sowohl das physische als auch das digitale Gold auf der Stelle getreten.Eine Feinunze des Edelmetalls werde derzeit für rund USD 1.700 gehandelt, während sich der Bitcoin weiterhin unter der USD 20.000-Marke bewege. Unternehmensseitig sei es heute recht still, während datenseitig die im Laufe des Tages veröffentlichten Auftragseingänge der US-Industrie von August für Impulse sorgen könnten. (04.10.2022/ac/a/m)