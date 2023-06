Der US-Aktienmarkt habe sich vor dem Hintergrund der vorbörslich veröffentlichten Datenpunkte (Auftragseingänge langlebiger Güter und US-Immobilienpreise) durchwegs positiver gezeigt. Die Konsumentenstimmung in den USA habe sich im Juni zudem weiter verbessert und den höchsten Stand seit Januar 2022 erreicht. Der Index des Verbrauchervertrauens sei auf 109,7 gestiegen und habe damit die Erwartungen der Ökonom:innen von 104,0 übertroffen. Auch der Index der aktuellen Lage und der Erwartungsindex hätten einen positiven Anstieg verzeichnet. Während die Erwartungen der Verbraucher für die nächsten sechs bis zwölf Monate immer noch die Sorge vor einer Rezession signalisieren würden, spiegele die Gesamtstimmung ein gestiegenes Vertrauen in die Geschäftsaussichten und die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen wider. Die Umfrage, die unter 5.000 Haushalten durchgeführt worden sei, unterstreiche die entscheidende Rolle der US-Verbraucher, die rund 70% des BIP des Landes durch den privaten Konsum erwirtschaften würden. Die US-Indices hätten nach dem etwas schwächeren Wochenauftakt den gestrigen Handelstag im grünen Bereich beenden können. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe den positiven Grundton am stärksten in Gewinne ummünzen und gestern um 1,75% zulegen können. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) seien ebenso mit Zugewinnen von 0,63% bzw. 1,15% aus dem Handel gegangen.



An den asiatischen Aktienmärkten zeichne sich heute jedoch kein eindeutiges Bild ab: Die Indices aus Japan und Indien würden momentan Kursgewinne verbuchen, während der Hang Seng aus Hongkong sowie der CSI aus Festlandchina Kursverluste verzeichnen müssten. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsstart an Europas Börsen einen freundlichen Auftakt erwarten lassen.



Mit Blick auf den Makrokalender stehe in der zweiten Wochenhälfte die überwiegende Anzahl an Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Heute gebe die EZB das Wachstum der Geldmenge M3 für den Monat Mai im Vergleich zum Vorjahr bekannt. Analyst:innen würden im Vorfeld von einem weiteren Rückgang des Volumenwachstums von 1,90% im April auf geschätzte 1,50% ausgehen.



Der Ölpreis habe am Dienstag nicht an den positiven Handelsstart anknüpfen können und um 2,65% an Wert einbüßen müssen. Der Ölpreis habe damit auf die Signale reagiert, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter erhöhen möchte, während Anleger:innen auf Daten warten würden, die Aufschluss über den Kraftstoffverbrauch in den USA während der Hauptreisezeit im Sommer geben könnten. Heute Morgen koste ein Barrel der Nordseesorte Brent USD 73. Gold habe sich ebenfalls schwächer gezeigt und notiere heute Morgen bei USD 1.915 je Unze. Im Gegensatz dazu setze sich der positive Trend beim Bitcoin fort, bei einer Notierung knapp über USD 30.400. (28.06.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Mangels aussagekräftiger Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten bewegten sich die europäischen Aktienmärkte gestern in ruhigen Bahnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auch die Äußerungen der EZB-Präsidentin am Dienstag hätten am Vormittag zu Kursbewegungen geführt. Die Inflation in der Eurozone sei in eine neue Phase eingetreten, die noch einige Zeit andauern könnte, habe Christine Lagarde auf dem EZB-Forum im portugiesischen Sintra gesagt und einen langwierigen Kampf gegen die Teuerung skizziert, der die Nachfrage dämpfen und die Unternehmen zu Preissenkungen zwingen könnte. Das Problem, so Lagarde, sei, dass die ursprünglich temporäre, durch die Energiekrise ausgelöste Inflation nun auf die Gesamtwirtschaft übergegriffen habe und länger anhalte, was einen längeren Zinserhöhungszyklus rechtfertigen könnte. Die EZB nähere sich somit mit kleinen Schritten dem finalen Leitzinsniveau, welches dann für längere Zeit bestehen werde.