Unter diesen Vorgaben sei die gute Stimmung an den europäischen Aktienmärkten weitergegangen, wenn auch die Kursgewinne, die wir in den letzten Tagen erlebt hätten, leicht an Dynamik verloren hätten. In Europa habe sich der positive Aufwärtstrend weiter fortgesetzt: Der deutsche Leitindex habe den Börsentag mit einem klaren Plus beendet. Inzwischen habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seit dem Jahrestief von Ende September knapp um ein Fünftel erholt. Was die US-Aktienmärkte betreffe, so habe sich auch hier die Bewegung zu Wochenbeginn eingebremst, wobei sie das hohe Niveau über weite Strecken hätten verteidigen können. Allerdingt hätten gegen Ende des Handelstages dann doch noch Gewinnmitnahmen eingesetzt, was nach den starken Anstiegen zuletzt beinahe schon zu erwarten gewesen sei.

Im Rohstoffsegment habe der Ölpreis negative Akzente gesetzt und habe leichte Einbußen hinnehmen müssen. Nach den positiven Impulsen der Vortage notiert ein Barrel der Nordseesorte Brent rund um die Marke von USD 93. Zudem habe die OPEC am Montag ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage im Jahr 2022 gesenkt und die Zahl für das nächste Jahr weiter nach unten korrigiert. Der Bitcoin habe sich nach den Turbulenzen der letzten Tage rund um die Krypto-Börse FTX wieder gefangen und pendele um USD 16.700.



Was den Datenkalender betreffe, so stünden heute trotz des baldigen Auslaufens der aktuellen Berichtssaison sowohl aus Europa als auch aus Übersee wieder eine ganze Reihe von Quartalsergebnissen von Unternehmen aus der ersten Reihe am Programm. Makroseitig würden zudem für die Eurozone die vorläufigen BIP-Zahlen und die Beschäftigungsdaten für Q3 sowie die ZEW Konjunkturerwartungen für November für Deutschland und die EU erwartet. Am Nachmittag folge in den USA auch noch der Empire State Index für November, der die allgemeinen Geschäftsbedingungen im Staat New York zusammenfasse und als wichtiger Anhaltspunkt der FED gelte.



Die asiatischen Märkte könnten sich von den negativen Vorgaben von US-Seite abkoppeln und würden heute Morgen vorwiegend im positiven Bereich notieren. Hervorzuheben seien die Börsen in Hongkong und Festlandchina, die aufgrund der jüngsten Unterstützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung in Bezug auf den Immobiliensektor und Lockerung der strikten Corona-Maßnahmen positiv reagieren würden. Zudem sei auch das erste persönliche Treffen zwischen US-Präsident Biden und seinem chinesischen Konterpart Xi Jinping vor dem G20-Gipfel auf Bali mit einiger Spannung verfolgt worden. Auch wenn unter dem Strich nichts Weltbewegendes erwartet worden sei, so sei der Umstand, dass sich beide Großmächte bemühen würden, ihre bilateralen Beziehungen zu verbessern und die offensichtlich ausgeprägten Differenzen (Ukraine-Krieg, Taiwan, Handelskrieg etc.) in den Griff zu bekommen, klar positiv zu sehen. (15.11.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte konnten zu Wochenbeginn ihre Zugewinne aus der Vorwoche nicht nur verteidigen, sondern sogar noch weiter ausbauen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für anhaltenden Rückenwind hätten weiterhin die ob des überraschend deutlichen Rückgangs der US-Inflation im Oktober nachlassenden Zinssorgen gesorgt. Immerhin werde am Markt mit einer 89% Wahrscheinlichkeit nur noch von einem Zinsschritt in Höhe von 50 Basispunkten im Dezember gerechnet, wobei das aktuell erwartete Leitzinshoch mit 5% auch nicht mehr allzu weit weg sei. Allerdings lasse sich noch nicht mit Sicherheit sagen, ob die US-Inflation tatsächlich bereits den Gipfel überschritten habe. Auch die am Wochenende mahnenden Worte von Christopher Waller, ein Mitglied des Gouverneursrats der FED, dass die Oktober-Daten lediglich einen Datenpunkt darstellen würden, und dass die FED noch länger nicht am Ziel angekommen sei, habe dem grundsätzlich positiven Sentiment keinen Abbruch beschert. Zins- und Rezessionsängste seien aktuell etwas in den Hintergrund gerückt. In diese Kerbe habe auch die deutlich über den Erwartungen ausgefallene Industrieproduktion in der EU für September geschlagen, wobei auch die August-Daten nach oben revidiert worden seien. Allerdings könnte es sich hierbei um Vorzieheffekte der Unternehmen handeln, die in den Wintermonaten möglichen energiebedingten Unterbrechungen zuvorkommen wollten.