Sinkende Werbeausgaben der Unternehmen hätten Google-Mutter Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) zugesetzt. Der Sparkurs bei Google und YouTube werde verschärft.



Der Halbleiter-Hersteller Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) habe mit seinen Quartalszahlen und insbesondere mit seinem Ausblick die Markterwartungen übertroffen. Dank einer robusten Nachfrage nach ertragsstarken Industrie-Halbleitern sehe sich das Unternehmen für die weltweite Chip-Flaute gut gerüstet. Vor allem die Energiewende und der Ausbau der Elektromobilität sollten für einen anhaltend hohen Bedarf sorgen.



Siemens Gamesa (ISIN ES0143416115/ WKN A0B5Z8) habe für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 einen tiefroten Quartalsverlust von EUR 884 Mio. veröffentlicht. Ursächlich seien Probleme mit hohen Ausfallraten bei bestimmten Komponenten der Windkraftanlagen gewesen, sodass hohe Garantie- und Servicekosten angefallen seien. Trotz eines günstigen Marktausblicks dürfte die Lage kurzfristig schwierig bleiben.



Der Euro sei nach der Zinsentscheidung der EZB unter Druck geraten und zunächst um über einen Cent abgesackt. Unter der Marke von 1,09 USD habe er sich dann stabilisieren können.



Bei Rohöl habe es an klaren Handelsimpulsen gefehlt. Letztendlich hätten die Notierungen leicht nachgegeben. Der stärkere US-Dollar habe Öl aber für Anleger in anderen Währungsräumen teurer gemacht. (03.02.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutschen und europäischen Aktienmärkte legten nach der Zinsentscheidung der EZB zu und schlossen am Abend fest, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +2,16%, er MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +3,32% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +4,42% gestiegen.Heute dürfte der DAX laut Indikationen aufgrund erwarteter Gewinnmitnahmen etwas niedriger in den Handel starten. Die US-Börsen hätten sich nach vielen Unternehmenszahlen uneinheitlich präsentiert. Während der Dow Jones 0,1% verloren habe, habe der Technologieindex NASDAQ um kräftige 3,3% zugelegt, der breit aufgestellte S&P 500 um 1,5%. Ein Kurssprung bei Meta (Facebook) (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) nach guten Zahlen und einem überzeugenden Ausblick habe die Tech-Rally am Laufen gehalten.